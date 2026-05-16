Циклон принесет грозы и дожди: когда будет непогода в Украине

В Украине сохранится неустойчивая погода, поскольку атмосфера постепенно переходит в летний режим. В то же время на погодные условия в стране все больше будут влиять циклоны, которые будут поступать из районов южных морей.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в фейсбуке.

Какую погоду принесет циклон?

Виталий Постригань сообщил, что в начале новой рабочей недели погоду будет определять циклон, который будет формироваться над Каспийским морем. По словам специалиста, он принесет к нам более теплый, а также влажный воздух.

Из-за циклона ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха повысится и составит от 10 до 15 градусов тепла ночью и от 21 до 26 градусов тепла днем.

Грозовые дожди будут вмешиваться в наши планы. Важно помнить – гроза и явления которые ее сопровождают – опасны. Берегите себя и следите за предупреждениями,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого, синоптик объяснил, что циклогенезом называют процесс формирования и развития циклонов, которые и приносят неблагоприятные условия. Именно это явление будет определять погодные условия в Украине в ближайшие дни.

Что такое циклон?

Циклон – это область пониженного атмосферного давления, в которой воздух движется к центру и поднимается вверх. В результате образуются облака, усиливается ветер и выпадают осадки, основном в виде дождя.

Известно, что именно циклоны чаще всего приносят дожди, грозы, шквалы и резкие изменения погоды. Если циклон насыщен влагой и где достаточно активным, то он может вызвать сильные ливни, град и даже существенное усиление ветра.

Что синоптики прогнозируют на ближайшие дни?

В течение 16 – 17 мая в Украине сохранится переменчивая погода обусловлена влиянием области низкого атмосферного давления. Игорь Кибальчич прогнозирует осадки в ряде областей, также ожидаются шквалы, туманы и грозы.

Ранее Иван Семилит рассказал, что с началом следующей недели воздух может разогреться до 27 градусов тепла. В частности, повышение температурных показателей стоит ждать в Киеве и области в конце текущей недели.

В то же время других опасных погодных явлений ждать не стоит. Еще недавно сообщали, что угрозы поступления, например, пылевой бури не предвидят, однако грозы, которые будут возникать, могут быть опасными.