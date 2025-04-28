Небольшие дожди ожидаются уже в эту среду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog и Укргидрометцентр.

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Когда в Украине ожидать дожди

В конце апреля под влиянием арктической воздушной массы ожидаются низкие температуры, а также заморозки в ночное и утреннее время. Но уже с середины недели к нам вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Периодически в течение недели прогнозируются дожди различной интенсивности, поскольку будет преобладать пониженное атмосферное давление и атмосферные фронты,

– говорит синоптик.

В начале недели в понедельник и вторник осадков не прогнозируют, погода будет достаточно холодная.

Небольшие кратковременные дожди ожидаются уже в среду, 30 апреля, – в центральных и западных областях.

В четверг, 1 мая, осадки возможны местами в северных, центральных и западных областях, возможно с грозой.

В пятницу, 2 мая возможны небольшие дожди в Крыму, в Одесской области и на крайнем западе. Не исключено, что местами будет гроза.

В субботу, 3 мая, под влиянием атмосферных фронтов и области низкого давления, в большинстве регионов пройдут дожди, днем в Крыму, Приазовье и на востоке местами значительные. Возможны грозы.



Дожди ожидаются в основном в субботу / Карта Укргидрометцентра

Небольшие осадки ожидаются и в воскресенье, 4 мая. Это касается восточной части Украины ночью и западных областей днем. В остальных регионах существенных осадков не будет.