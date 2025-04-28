Невеликі дощі очікують вже цієї середи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігора Кібальчича на Meteoprog та Укргідрометцентр.

Дивіться також Україну накриють заморозки: синоптики попереджають про небезпечні явища

Коли в Україні очікувати дощі

Наприкінці квітня під впливом арктичної повітряної маси очікуються низькі температури, а також заморозки у нічний та ранковий час. Але вже з середини тижня до нас повернеться тепла погода, яка буде відповідати кліматичній нормі для цієї пори року. Періодично протягом тижня прогнозуються дощі різної інтенсивності, оскільки переважатиме знижений атмосферний тиск та атмосферні фронти,

– каже синоптик.

На початку тижня у понеділок та вівторок опадів не прогнозують, погода буде досить холодна.

Невеликі короткочасні дощі очікуються вже у середу, 30 квітня, – у центральних та західних областях.

У четвер, 1 травня, опади можливі місцями у північних, центральних та західних областях, можливо з грозою.

У п'ятницю, 2 травня можливі невеликі дощі у Криму, на Одещині та на крайньому заході. Не виключено, що подекуди буде гроза.

У суботу, 3 травня, під впливом атмосферних фронтів та області низького тиску, у більшості регіонів пройдуть дощі, вдень у Криму, Приазов'ї та на сході подекуди значні. Можливі грози.



Дощі очікуються здебільшого у суботу / Карта Укргідрометцентру

Невеликі опади очікують і у неділю, 4 травня. Це стосується східної частини України вночі та західних областей вдень. У решті регіонів істотних опадів не буде.