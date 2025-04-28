Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В ночь на 29 апреля синоптики прогнозируют заморозки в воздухе в восточных областях Украины, где температура снизится до 0 – 3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

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Предупреждение о заморозках в Украине

Согласно предупреждению, 29 апреля заморозки могут возникнуть и на поверхности почвы, где температура опустится до 0 – 5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Призываем граждан быть внимательными, особенно в восточных регионах, где эти метеорологические явления могут иметь влияние на сельское хозяйство и бытовые условия.

К слову, в Сумах и Харькове 27 апреля выпал снег с дождем. Синоптик регионального гидрометеоцентра Марина Лисицкая, такая погода для апреля является нетипичной. Так, после периода аномального тепла, которое царило над Украиной, произошло вторжение арктических холодных воздушных масс.