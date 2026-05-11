Киевскую область и Правобережье накроют грозы: еще в 3 областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности

На большинство украинских территорий надвигается непогода. Речь идет о Киеве и области, а также Правобережье. Там пройдут щедрые дожди, местами с грозами и шквалами.

Синоптики Укргидрометцентра подробнее рассказали о погоде на ближайшие дни и призвали украинцев соблюдать правила безопасности.

К теме Погода в Украине резко изменится: надвигаются грозы, шквалы и ливни, местами – заморозки

Какую погоду ожидать 12 мая?

Отмечается, что в течение 12 – 16 мая в столице и на Киевщине погода будет неустойчивой. Там прогрожают дожди разной интенсивности – от небольших, местами до значительных, а иногда даже с грозами.

Речь идет также о порывах ветра от 15 до 20 метров в секунду 12 мая.

О майских дождях недаром говорят, что лишними они не бывают и всегда только радуют,

– говорят в Укргидрометцентре.

Там добавили, что больше всего осадков стоит ожидать днем 13 мая. Также на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди, поэтому в регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

Обратите внимание! Желтый уровень опасности означает потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей среды погодные условия. Рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность.

При этом в ГСЧС предупреждают о том, что 12 – 13 мая в Харьковской, а 13 – 14 мая в Ивано-Франковской и Тернопольской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и реагируйте на предупреждения синоптиков Укргидрометцентра,

– отметили в ГСЧС.

Будет ли похолодание?

Синоптики объяснили, что в течение ближайших 5 дней будет ощущаться недостаток тепла, основном даже днем из-за повышенной облачности и поступления холодного воздуха с северо-запада.

На Киевщине температура ночью составит +6...+13 градусов, днем поднимется до +12...+18 градусов. Самые теплые дни прогнозируют 12 и 16 мая – тогда следует ожидать +18...+23 градуса в Киевской области.



Погода в Киеве / Инфографика Укргидрометцентра

Тем временем в Киеве ночью будет +9...+12 градусов, днем +14...+17 градусов. А во вторник и субботу (12 и 16 мая) температура поднимется до +20...+22 градусов.

Что будет с погодой в Украине на выходных?

В субботу, 16 мая, осадки прогнозируют почти по всей территории Украины, в том числе и в южных областях. Кое-где возможны грозы, град и порывистый ветер со шквалами. В ночное время температура составит +7...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В то же время в юго-западных регионах будет немного прохладнее – около +16...+21 градуса. В воскресенье, 17 мая, дождливая погода сохранится в большинстве областей. В западной части страны синоптики прогнозируют более интенсивные осадки. Ночью температура будет колебаться от +8 до +14 градусов, а днем ожидается потепление до +22...+27 градусов.

Синоптики также объяснили, что грозы в мае – это вполне характерное сезонное явление, ведь сме в этот период происходит постепенный переход от весенней к летней погоде, а из-за активного прогревания земной поверхности атмосфера становится более неустойчивой.

Специалисты прогнозируют масштабные климатические изменения: что известно?

В ближайшее время в мире могут начаться серьезные климатические изменения. Ведущие международные метеорологические центры уже фиксируют активное усиление феномена Эль-Ниньо в глубинах Тихого океана. Часть прогнозов гласит, что грядущее явление может стать одним из самых мощных за всю историю современных наблюдений.

Климатологи уже называют ситуацию своеобразной "красной тревогой" для атмосферы планеты. Основным фактором стала сильная волна Кельвина – масштабное перемещение теплых подводных вод из западной части Тихого океана в восточную, которое в последнее время лишь усилилось.

Ожидается, что накопленное тепло со временем выйдет на поверхность океана, спровоцировав масштабную перестройку погодных процессов в мире. Прежде всего изменения затронут тропические регионы, а дальше повлияют и на глобальные атмосферные системы.