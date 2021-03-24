В ДР Конго задержали консула Беларуси по подозрению в торговле оружием, – СМИ
Почетного консула Беларуси в Зимбабве и известного бизнесмена Александра Зингмана задержали в Демократической Республике Конго. Это произошло в аэропорту вскоре после встречи дипломата с бывшим президентом страны.
Источник:Daily Maverick
Интересно, что Зингмана белорусские СМИ называют теневым бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. А задержали его по подозрению в торговле оружием.
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Белорусского дипломата задержали в Конго: что известно
Александр Зингман – почетный консул Беларуси в Зимбабве. В Демократической Республике Конго он встречался с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Сразу после этого в аэропорту его схватили правоохранители.
Задержание в ДР Конго белорусского консула Зингмана / Фото ilsole24ore.com
Как пишет Daily Maverick, это задержание "окутано тайнами и международными интригами". И вот почему:
- Зингмана неоднократно упоминали в африканских СМИ как вероятного посредника в незаконных сделках по торговле оружием в Замбии и Зимбабве (консул, конечно, все отрицал).
- Неназванный источник уверяет, что после ареста Зингмана на власть ДР Конго начали оказывать дипломатическое давление – требовали белоруса освободить.
- Хотя и не только белоруса, ведь кроме гражданства Беларуси Зингман имеет паспорт Соединенных Штатов Америки.
Зингман – теневой бизнес-партнер Лукашенко
В марте 2020 "Белсат" опубликовал расследование об Александре Зингмане. Среди прочего в нем говорится:
- Дипломат Зингман неоднократно посещал различные африканские страны по поручению Александра Лукашенко. Он настраивал связи для продажи белорусской техники в Африку.
- Но интересно то, что по официальным данным после этих визитов товарооборот между Беларусью и странами Африки провалился
- Зато в Объединенных Арабских Эмиратах появились прибыльные фирмы-посредники, с которыми тесно связан именно Зингман.
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