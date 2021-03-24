Почетного консула Беларуси в Зимбабве и известного бизнесмена Александра Зингмана задержали в Демократической Республике Конго. Это произошло в аэропорту вскоре после встречи дипломата с бывшим президентом страны.

Интересно, что Зингмана белорусские СМИ называют теневым бизнес-партнером самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. А задержали его по подозрению в торговле оружием.

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Белорусского дипломата задержали в Конго: что известно

Александр Зингман – почетный консул Беларуси в Зимбабве. В Демократической Республике Конго он встречался с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой. Сразу после этого в аэропорту его схватили правоохранители.



Задержание в ДР Конго белорусского консула Зингмана / Фото ilsole24ore.com

Как пишет Daily Maverick, это задержание "окутано тайнами и международными интригами". И вот почему:

Зингмана неоднократно упоминали в африканских СМИ как вероятного посредника в незаконных сделках по торговле оружием в Замбии и Зимбабве (консул, конечно, все отрицал).

Неназванный источник уверяет, что после ареста Зингмана на власть ДР Конго начали оказывать дипломатическое давление – требовали белоруса освободить.

Хотя и не только белоруса, ведь кроме гражданства Беларуси Зингман имеет паспорт Соединенных Штатов Америки.

Зингман, как считают африканские журналисты, мог предлагать оружие бывшему президенту Конго, отношения которого с действующей властью крайне напряжены. Именно поэтому, мол, консула Беларуси и задержали.

Зингман – теневой бизнес-партнер Лукашенко

В марте 2020 "Белсат" опубликовал расследование об Александре Зингмане. Среди прочего в нем говорится:

Дипломат Зингман неоднократно посещал различные африканские страны по поручению Александра Лукашенко. Он настраивал связи для продажи белорусской техники в Африку.

Он настраивал связи для в Африку. Но интересно то, что по официальным данным после этих визитов товарооборот между Беларусью и странами Африки провалился

Зато в Объединенных Арабских Эмиратах появились прибыльные фирмы-посредники, с которыми тесно связан именно Зингман.