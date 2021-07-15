Экс-нардеп Куприй сообщил в сети о новом повороте в деле об инциденте между Олегом Ляшко и Андреем Герусом.

Ранее Драка Ляшко с Герусом: в деле появился еще один подозреваемый

Прокуратура начала расследование против Геруса

По словам Куприя Офис генпрокурора на основании его заявления начал новое расследование. Оно касается "факта фейковых сообщение Геруса следствию о нанесении ему телесных повреждений".

Свое сообщение нардеп подтвердил выпиской из Единого реестра досудебных расследований.



Выдержка из ЕРДР в отношении Геруса / Фото Виталия Куприя

Что говорит сам Герус

Андрей Герус рассказал 24 каналу, пока "не в курсе информации" о расследовании. Поэтому от комментариев пока воздержался.

Драка Ляшко и Геруса: что известно

Инцидент между политиками произошел 6 ноября 2019 года. Тогда в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.

В ответ Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Правоохранители 7 ноября открыли по факту драки Ляшко и Геруса уголовное производство об угрозах и насилии в отношении государственного деятеля.

18 ноября лидеру "Радикальной партии" вручили подозрение. Уже 19 ноября по делу состоялся суд над Ляшко. Ему избрана мера пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность) и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Драка Ляшко с Герусом: смотрите видео