Пилот мог пытаться совершить теракт и разбить самолет: новые детали инцидента с бортом Flydubai

30 сентября на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, произошел опасный инцидент. Между пилотами произошла драка из-за того, что один из них, вероятно, намеревался спровоцировать катастрофу.

Один из пассажиров якобы получил ранение во время стычки. Об этом сообщает Channel 12.

Новые подробности инцидента на борту Flydubai

Предварительно известно, что пилот передал общий сигнал бедствия, за которым последовал сигнал о захвате самолета. Позже выяснилось, что в кабине произошла стычка между пилотами, что и привело к активации сигнала тревоги.

В это время самолет терял высоту со скоростью почти 5000 метров в минуту.

Пассажиры рассказали, что были уверены, что это конец.

"Мы слышали крики и шум, а потом увидели, как открылись двери кабины пилотов, и внутри была видна кровь. Мы поняли, что кто-то в самолете ударил пилота ножом", – рассказала одна из женщин.

По данным израильских СМИ, существует две версии развития событий:

Один из пилотов попытался разбить самолет (совершить самоубийство). Самолет начал резко снижаться. Второй пилот вступил с ним в драку. Кабину начали открывать бортпроводники и пассажиры. Нападающего обезвредили, самолет посадили.

По другой версии, во время драки один из пилотов достал нож и ранил другого, пассажиры увидели залитую кровью кабину. Экипаж подал сигнал бедствия. Что стало причиной драки – неизвестно.

Между тем власти Израиля предполагают, что инцидент на самолете flydubai мог быть попыткой террористического акта, пишет канал N12 и израильский журналист Амит Сигал со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Израиля. Самолет удалось посадить благодаря другому экипажу пилотов, которые летели на борту в качестве гражданских пассажиров.

СМИ также сообщают, что нападавшим был второй пилот – гражданин Омана, а капитаном самолета – гражданин ОАЭ.

Израильский высокопоставленный чиновник, на которого ссылается журналист, заявил, что второй пилот в настоящее время допрашивается, и все больше признаков указывает на то, что он намеревался захватить контроль над самолетом и разбить его вместе с пассажирами на борту.

Также есть предположение, что нападавший является гражданином одной из стран Персидского залива.

Таким образом, утверждения израильских СМИ о том, что пилотами были украинец и россиянин, на данный момент опровергнуты.

Напомним, что рейс авиакомпании Flydubai утром летел из Дубая в Тель-Авив. На борту находились в общей сложности 174 пассажира, в том числе 27 детей. Среди пассажиров было 100 израильтян.