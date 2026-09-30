Борт Flydubai подал сигнал захвата: на самом деле на борту подрались пилоты – украинец и россиянин

Пассажирский самолет, на борту которого находилось более 170 человек, 30 сентября передал специальный код о захвате. Самолет снизился до подозрительной высоты и изменил курс в сторону Саудовской Аравии.

В ответ на инцидент Израиль даже поднял в воздух истребители. Как впоследствии выяснилось, причиной инцидента могла стать драка между пилотами. Об этом пишет CNN.

Что известно об инциденте с авиарейсом

Рейс авиакомпании Flydubai утром летел из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

Примерно через 90 минут после начала полета, когда самолет вошел в воздушное пространство Иордании, он передал сигнал "7700" – международный код транспондера, что свидетельствует о общей чрезвычайной ситуации.

Впоследствии был передан код "7500", который указывает на незаконное вмешательство в работу воздушного судна и обычно ассоциируется с захватом самолета.

Позже компания подтвердила, что самолет изменил курс и направился в Саудовскую Аравию из-за конфликта между пилотами, переросшего в драку.

Самолет снизился на меньшую высоту, после чего совершил безопасную посадку.

Позже издание Channel 12 сообщило, что командир имеет российское происхождение, а второй пилот – украинское. После драки в кабине обоих сняли с самолета. Еще на борту один из них потерял сознание.

Авиакомпания заявила, что никакой угрозы безопасности не было

В то же время инцидент вызвал серьезную реакцию служб безопасности Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац даже созвали экстренное совещание по вопросам безопасности, а оперативный отдел полиции Израиля распорядился создать совместный командный центр с участием других силовых структур.