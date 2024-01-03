Нападавшего, которому 52 года, уже задержали правоохранительные органы и объявили подозрение. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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Драка с роковыми последствиями

В полиции Львовской области отметили, что 2 января, примерно в 21:00 на территории предприятия, расположенного во Львове, между двумя работниками возник конфликт.

Один из участников спора – 52-летний житель Львовского района – ударил кулаком своего сотрудника – 39-летнего жителя Львовской области.

После удара пострадавший упал на асфальт и ударился головой, получив травмы, от которых вскоре умер.

Что говорят в "Львовоблэнерго"

Больше деталей трагедии правоохранители не разглашают.

ZAXID.NET отметил, что в результате избиения погиб работник "Львовоблэнерго". Однако, в самой компании "Львовоблэнерго", как отметили в издании, нет информации об упомянутом случае.

Полиция задержала мужчину, а также ему сообщили о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Нападающему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

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