Нападника, якому 52 роки, вже затримали правоохоронні органи та оголосили підозру. Чоловіку загрожує до 10 років тюрми.

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Бійка з фатальними наслідками

У поліції Львівщини зазначили, що 2 січня, приблизно о 21:00 на території підприємства, розташованого у Львові, між двома працівниками виник конфлікт.

Один з учасників суперечки – 52-річний житель Львівського району – вдарив кулаком свого співробітника – 39-річного жителя Львівщини.

Після завданого удару потерпілий впав на асфальт та вдарився головою, отримавши травми, від яких невдовзі помер.

Що кажуть у "Львівобленерго"

Більше деталей трагедії правоохоронці не розголошують.

ZAXID.NET зазначив, що унаслідок побиття загинув працівник "Львівобленерго". Проте, у самій ж компанії "Львівобленерго", як зазначили у виданні, немає інформації про згаданий випадок.

Поліція затримала чоловіка, а також йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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