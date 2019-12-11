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      Драка в Раде: прокуратура открыла дело за избиение нардепа "Слуги народа"

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      Драка в Раде / Скриншот из видео

      Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за избиения депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца. Нардеп попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

      О том, что из-за инцидента в прокуратуре начали уголовное производство, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

      Читайте также: Депутаты Бужанский и Лерос устроили драку в Раде: подробности конфликта

      Производство открыли по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Подозреваемым грозит заключение до 7 лет.

      Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению. Досудебное расследование проводит Печерское управление полиции.

      О драке депутатов

      В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-депутаты ВО "Свобода" – Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

      В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

      Драка в Верховной Раде: смотрите видео

      Что известно об Андрее Богданце? Нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу Тернополя. С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Является участником боевых действий в Песках в Донецкой области.

      В декларации за 2018 год указал, что владеет земельным участком в Тернополе площадью 600 квадратных метров. За год заработал на птицефабрике 69 тысяч 210 гривен, на счету в банке сохраняет 52 тысячи долларов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада ВО "Свобода" Слуга народа
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