Драка в Раде: прокуратура открыла дело за избиение нардепа "Слуги народа"
Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за избиения депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца. Нардеп попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
О том, что из-за инцидента в прокуратуре начали уголовное производство, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Читайте также: Депутаты Бужанский и Лерос устроили драку в Раде: подробности конфликта
Производство открыли по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Подозреваемым грозит заключение до 7 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению. Досудебное расследование проводит Печерское управление полиции.
О драке депутатов
В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-депутаты ВО "Свобода" – Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.
В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
Драка в Верховной Раде: смотрите видео
Что известно об Андрее Богданце? Нардеп от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва. Прошел в парламент по мажоритарному избирательному округу Тернополя. С 2014 года работал заместителем гендиректора на ЧАО "Птицефабрика Тернопольская". Является участником боевых действий в Песках в Донецкой области.
В декларации за 2018 год указал, что владеет земельным участком в Тернополе площадью 600 квадратных метров. За год заработал на птицефабрике 69 тысяч 210 гривен, на счету в банке сохраняет 52 тысячи долларов.