Драка в Раде: прокуратура открыла дело за избиение нардепа "Слуги народа"

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за избиения депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца. Нардеп попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

О том, что из-за инцидента в прокуратуре начали уголовное производство, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Производство открыли по статье об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля. Подозреваемым грозит заключение до 7 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к правонарушению. Досудебное расследование проводит Печерское управление полиции.

О драке депутатов

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Подрались нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец и экс-депутаты ВО "Свобода" – Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Драка в Верховной Раде: смотрите видео