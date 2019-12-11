Бійка в Раді: прокуратура відкрила справу через побиття нардепа "Слуги народу"

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через побиття депутата від фракції "Слуга Народу" Андрія Богданця. Нардеп потрапив у лікарню з підозрою на струс мозку.

Про те, що через інцидент у прокуратурі розпочали кримінальне провадження, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

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Провадження відкрили за статтею про погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Підозрюваним загрожує ув’язнення до 7 років.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які були причетні до правопорушення. Досудове розслідування проводить Печерське управління поліції.

Про бійку депутатів

У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та ексдепутати ВО "Свобода" – Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.