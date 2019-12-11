16:59
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Туалетна історія Путіна на нормандській зустрічі. Шаман готує армію проти Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA: Зрада відміняється. Магія Кашпіровського в Україні
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Бійка в Раді: прокуратура відкрила справу через побиття нардепа "Слуги народу"

      395 Читать новость на русском
      Бійка в Раді / Скріншот з відео

      Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через побиття депутата від фракції "Слуга Народу" Андрія Богданця. Нардеп потрапив у лікарню з підозрою на струс мозку.

      Про те, що через інцидент у прокуратурі розпочали кримінальне провадження, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

      Читайте також: Депутати Бужанський і Лерос влаштували бійку в Раді: подробиці конфлікту

      Провадження відкрили за статтею про погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Підозрюваним загрожує ув’язнення до 7 років.

      Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які були причетні до правопорушення. Досудове розслідування проводить Печерське управління поліції.

      Про бійку депутатів

      У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Побилися нардеп від  "Слуги народу" Андрій Богданець та ексдепутати ВО "Свобода" – Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.

      У парламентській фракції "Слуга народу" назвали бійку "зухвалим нападом на свого депутата і провокацією". За твердженням спікера "Слуги народу" Євгенії Кравчук, Богданця відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.

      Бійка у Верховній Раді: дивіться відео

      Що відомо про Андрія Богданця? Нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу Тернополя. З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська".  Є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.

      У декларації за 2018 рік вказав, що володіє земельною ділянкою в Тернополі площею 600 метрів квадратних. За рік заробив на птахофабриці 69 тисяч 210 гривень, на рахунку в банку зберігає 52 тисячі доларів.

      Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
      сьогодні
      22775
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу ВО "Свобода" Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:40 Де відсвяткувати Новий рік-2020 у Карпатах: 5 зимових курортів
      Юлія Девда 79
      сьогодні , 16:00 Найрезонансніші скандали, які сколихнули український шоу-бізнес у 2019 році
      Юлія Михайлова 482
      сьогодні , 16:00 Подорожі змінюють, – як Олександр Швецов організовує реабілітаційні поїздки для ветеранів
      Уляна Лотоцька 72
      сьогодні , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 248
      сьогодні , 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ігор Саджениця 765
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук