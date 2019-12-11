Бійка в Раді: прокуратура відкрила справу через побиття нардепа "Слуги народу"
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через побиття депутата від фракції "Слуга Народу" Андрія Богданця. Нардеп потрапив у лікарню з підозрою на струс мозку.
Про те, що через інцидент у прокуратурі розпочали кримінальне провадження, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
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Провадження відкрили за статтею про погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Підозрюваним загрожує ув’язнення до 7 років.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які були причетні до правопорушення. Досудове розслідування проводить Печерське управління поліції.
Про бійку депутатів
У Верховній Раді України сталася бійка після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Побилися нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець та ексдепутати ВО "Свобода" – Едуард Леонов і Ігор Мірошниченко.
У парламентській фракції "Слуга народу" назвали бійку "зухвалим нападом на свого депутата і провокацією". За твердженням спікера "Слуги народу" Євгенії Кравчук, Богданця відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.
Бійка у Верховній Раді: дивіться відео
Що відомо про Андрія Богданця? Нардеп від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання. Пройшов до парламенту по мажоритарному виборчому округу Тернополя. З 2014 року працював заступником гендиректора на ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська". Є учасником бойових дій у Пісках на Донеччині.
У декларації за 2018 рік вказав, що володіє земельною ділянкою в Тернополі площею 600 метрів квадратних. За рік заробив на птахофабриці 69 тисяч 210 гривень, на рахунку в банку зберігає 52 тисячі доларів.