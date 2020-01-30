Драматическое освобождение израильтянки из российской тюрьмы: какую цену заплатил Нетаньяху

Главной темой встречи в Москве между Владимиром Путиным и Беньямином Нетаньяху стало освобождение осужденной гражданки Израиля Наамы Иссахар. Гражданку Израиля осудили на 7,5 лет тюрьмы за перевозку нескольких граммов гашиша. 24 канал разобрался в истории.

Что известно о Нааме Иссахар



Наама Иссахар в зале суда / photo: Getty Images

Наама родилась в США, в штате Нью-Джерси, в момент инцидента ей было 25 лет. Имеет двойное гражданство США и Израиля, куда переехала с семьей в 15 лет. Закончив школу, прошла службу в армии Израиля, после чего уехала на три месяца в Индию. История с Москвой начинается, когда Наама возвращалась домой со второй поездки в Индию.

Девушку задержали российские пограничники в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" 9 апреля 2019 года. В ее рюкзаке специально обученный пес нашел 9,6 граммов гашиша. Сама Наама не знала, как он туда попал. Протокол она не подписала, поскольку не знала русского, за нее это сделал полицейский.

На суде она сказала, что признает только то, что гашиш нашли в ее багаже, но не то, что она его перевозила. В Израиле и Индии перевозки такого количества наркотика не считается нарушением закона или контрабандой.

Наама выбрала рейс через Москву, потому что он был дешевле на несколько сотен долларов. Впрочем, что наркотик действительно был там, подтверждает лишь протокол, который составили на месте задержания. Нааму арестовали и передали в суд, начались 296 дней за решеткой. Сначала прокуроры открыли дело по статье 228 (ч.1) – "хранение наркотиков", но впоследствии добавили еще 229 (ч.2.) – "контрабанда наркотических веществ в особо крупных размерах" (напомним, нашли только 9,6 г). Вторая статья предусматривала до 10 лет заключения. Приговор был объявлен 11 октября, свою вину девушка не признала.

И почти сразу началась кампания за освобождение Наамы, которая быстро дошла до лидера Израиля – Беньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина. Активнее всех требовала освободить Нааму ее мать Яффа. Со временем стало ясно, что Наама может быть использована в политической игре. Так и произошло. Фактически, это было согласовано 23 января в Израиле, куда мировые лидеры собрались по случаю 75-летия с момента закрытия лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). Путин сказал матери Наамы: "Все будет хорошо".

Что Кремль получил за резонансное освобождение

30-го января в Москву приехал Нетаньяху с женой Сарой. Официально, чтобы сообщить Путину о своей встрече с Дональдом Трампом и рассказать о презентованном в Вашингтоне "мирном плане" по урегулированию конфликта Израиля и Палестины.

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Но главной темой все же была Наама Иссахар. Нетаньяху еще перед визитом просил Путина освободить ее. Россия ответила, что девушка сама должна написать прошение о помиловании. Наама сначала делать это отказалась, согласившись лишь после консультации с адвокатами. И Путин подписал документ, освободив Нааму, показав хорошие отношения между лидерами. Несмотря на то, что РФ поддерживает враждебные Израилю режимы на Ближнем Востоке (Иран и Сирия), связи между двумя странами довольно тесные. Наама вернулась домой вместе с матерью на самолете премьера Израиля.



Сначала Россия за свободу для Наамы требовала отдать ей хакера Алексея Буркова / photo: Getty Images

Он попал за решетку в Израиле и его выдачи требовали Штаты. В ноябре его же передали в США, поэтому пришлось искать другие способы. Был создан спецкомитет во главе с министром Зеевом Элькиным, который должен был уладить дело и улучшить отношения с РФ после скандала с якобы сбитием израильтянами российского самолета в Сирии.

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По информации издания Al-Monitor, среди требований были: ослабить контроль за российскими туристами, путешествующими в или из Израиля, не депортировать тех, кто считается трудовыми мигрантами (и предоставлять доказательства на каждую депортацию).

Церковная дипломатия



Купола русского монастыря в Иерусалиме / Getty Images

Но самое главное касалось некоторой недвижимости. По информации CNN, недавно Израиль решил передать право собственности на земельный участок в Старом городе Иерусалима Императорскому Палестинскому обществу "Православие", кремлевской религиозной организации. Таким образом, Россия усиливала свое влияние и присутствие в Иерусалиме. Россияне добивались этого достаточно долго, даже привлекая к переговорам по Нааме даже Патриарха Иерусалима Феофила III. Кроме этого, Россия хотела получить церковь Александра Невского у Храма Гроба Господня. Эта проблема имеет корни еще в XIX веке, когда Российская империя действительно приобрела землю в Иерусалиме.

Израилем тогда руководили Османы, поэтому вопрос затянулся. Между тем, прошла Первая мировая и к власти в России пришли коммунисты. Православная церковь переживала раскол. С тех пор официально РПЦ не владела своим храмом в старом городе. Сейчас Израиль пытается помочь россиянам с этим, хотя обычно местная власть не вмешивается в дела многочисленных конфессий.

Другая просьба связана с легкой железной дорогой, которую Израиль строит в 50 метрах от района Эйн-Карем. Там расположено много христианских святынь, среди них и Горный православный женский монастырь с золотыми куполами. По информации Al-Monitor, Израиль согласен пересмотреть маршрут для уменьшения шума и загрязнения в одном из самых живописных районов города.

Впрочем, не только Россия покупает землю в Израиле, происходит и наоборот. В 1964 году израильтяне купили землю в... СССР. Она была расположена в самом центре Иерусалима и называлась Российский Двор. Теперь Россия захотела выкупить ее, потому что там находится правительственный отель. Россия хотела приравнять его к гостевым домам Ватикана в Иерусалиме. Это решение имело финансовую основу – так снижались налоги на недвижимость. Впрочем, здесь Израиль отказал, потому что для продажи земли другой стране нужно решение парламента.

Израильский 12 канал сообщает, что в соглашение могло входить еще кое-что. Речь может идти об освобождении пленных и уменьшении присутствия ВВС Израиля в сирийском воздушном пространстве. По данным ивритоязычной газеты Israel Hayom, Израиль передал России двух сирийских узников, которых удерживал.