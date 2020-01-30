Драматичне звільнення ізраїльтянки з російської в’язниці: яку ціну заплатив Нетаньягу

Головною темою зустрічі у Москві між Володимиром Путіним та Беньяміном Нетаньягу стало звільнення засудженої громадянки Ізраїлю Нааму Іссахар. Громадянку Ізраїлю засудили на 7,5 років ув’язнення за перевезення кількох грамів гашишу. 24 канал розібрався у історії

Що відомо про Нааму Іссахар

Наама Іссахар у залі суду/ photo: Getty Images

Наама народилася в США, у штаті Нью-Джерсі, на момент інциденту їй було 25 років. Має подвійне громадянство США та Ізраїлю, куди переїхала з родиною у 15 років. Закінчивши школу, пройшла службу в армії Ізраїлю, після чого поїхала на три місяці в Індію. Історія з Москвою починається, коли Наама поверталася додому з другої поїздки в Індію.

Дівчину затримали російські прикордонники у транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво” 9 квітня 2019 року. У її рюкзаку спеціально навчена собака знайшла 9,6 грамів гашишу. Сама Наама не знала, як він туди потрапив. Протокол вона не підписала, оскільки не знала російської, за неї це зробив поліцейський.

На суді вона сказала, що визнає лише те, що гашиш знайшли в її багажі, але не те, що вона його перевозила. В Ізраїлі та Індії перевезення такої кількості наркотику не вважається порушенням закону чи контрабандою.

Наама обрала рейс через Москву, бо він був дешевшим на кілька сотень доларів. Втім, що наркотик дійсно був там, підтверджує лише протокол, який склали на місці затримання. Нааму арештували та передали в суд, почалися 296 днів за гратами. Спочатку прокурори відкрили справу за статтею 228 (ч.1) – "зберігання наркотиків", але згодом додали ще 229 (ч.2.) – "контрабанда наркотичних речовин у особливо великих розмірах" (нагадаємо, знайшли лише 9,6 грамів). Друга стаття передбачала до 10 років неволі. Вирок був оголошений 11 жовтня, свою провину дівчина не визнала.

І майже відразу почалася кампанія за звільнення Наами, яка швидко дійшла до лідера Ізраїлю – Беньяміна Нетаньягу та президента РФ Володимира Путіна. Найактивніше вимагала звільнити Нааму її мати Яффа. З часом, стало зрозуміло, що Наама може бути використана у політичній грі. Так і сталося. Фактично, це було погоджено 23 січня в Ізраїлі, куди світові лідери зібралися з нагоди 75-річчя з моменту закриття табору смерті Освенцим (Аушвіц). Путін сказав матері Наами: "все буде добре".

Що Кремль отримав за резонансне звільнення

30-го січня до Москви завітав Нетаньягу з дружиною Сарою. Офіційно, щоб повідомити Путіна про свою зустріч з Дональдом Трампом та розповісти про презентований у Вашингтоні "мирний план" щодо врегулювання конфлікту Ізраїлю та Палестини.

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Але головною темою все ж була Наама Іссахар. Нетаньягу ще перед візитом просив Путіна звільнити її. Росія відповіла, що дівчина сама має написати прохання про помилування. Наама спочатку робити це відмовилась, погодившись лише після консультації з адвокатами. І Путін підписав документ, звільнивши Нааму, показавши гарні відносини між лідерами. Незважаючи на те, що РФ підтримує ворожі Ізраїлю режими на Близькому Сході (Іран та Сирія), зв’язки між двома країнами доволі тісні. Наама повернулася додому разом з матір’ю на літаку прем’єра ізраїлю.

Спочатку, Росія за свободу для Наами вимагала віддати їй хакера Олексія Буркова/ photo: Getty Images

Він потрапив за грати в Ізраїлі та його видачі вимагали Штати. У листопаді його таки передали в США, тож довелося шукати інші способи. Був створений спецкомітет на чолі з міністром Зеевом Елькіним, який мав залагодити справу.та покращити відносини з РФ після скандалу з нібито збиттям ізраїльтянами російського літака у Сирії.

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За інформацією видання Al-Monitor, серед вимог були такі: послабити контроль російських туристів, які подорожують до або з Ізраїлю, не депортувати тих, хто вважається трудовими мігрантами (і надавати докази на кожну депортацію).

Церковна дипломатія

Куполи російського монастиря в Єрусалимі/ Getty Images

Але найголовніше стосувалося деякої нерухомості. За інформацією CNN, нещодавно Ізраїль вирішив передати право власності на земельну ділянку в Старому місті Єрусалиму Імператорському Палестинському товариству "Православ", кремлівській релігійній організації. Таким чином, Росія посилювала свій вплив та присутність в Єрусалимі. Росіяни добивалися цього доволі довго, залучивши до перемовин щодо Наами навіть Патріарха Єрусалиму Феофіла ІІІ. Крім цього, Росія хотіла отримати церкву Олександра Невського біля Храма Гробу Господнього. Ця проблема має коріння ще у XIX столітті, коли Російська імперія дійсно придбала землю в Єрусалимі.

Ізраїлем тоді керували Османи, тож питання затягнулося. Тим часом, пройшла Перша світова і до влади у Росії прийшли комуністи. Православна церква переживала розкол. З тих пір, офіційно РПЦ не володіла своїм храмом у старому місті. Наразі, Ізраїль намагається допомогти росіянам з цим, хоча зазвичай місцева влада не втручається у справи численних конфесій.

Інше прохання пов’язане з легкою залізницею, яку Ізраїль будує у 50 метрах від району Ейн-Карем. Там розташовано багато християнських святинь, серед них і Горний православний жіночий монастир з золотими куполами. За інформацією Al-Monitor, Ізраїль згоден переглянути маршрут заради зменшення шуму і забруднення у одному з наймальовничіших районів міста.

Втім, не тільки Росія купує землю в Ізраїлі, стається й навпаки. В 1964 році ізраїльтяни купили землю в...СРСР. Вона була розташована в самому центрі Єрусалиму та називалася Російський Двір. Тепер Росія захотіла викупити її, бо там знаходиться урядовий отель. Росія хотіла прирівняти його до гостьових будинків Ватикану в Єрусалимі. Це рішення мало фінансове підгрунтя – так знижувались податки на нерухомість. Втім, тут Ізраїль відмовив, бо для продажу землі іншій країні потрібне рішення парламенту.

Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в угоду могло входити ще дещо. Мова може йти про звільнення полонених та зменшення присутності ВПС Ізраїлю в сирійському повітряному просторі. За даними івритомовної газети Israel Hayom, Ізраїль передав Росії двох сирійських в’язнів, яких утримував.