23:10
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, сьогодні
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Публікації Статті
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Драматичне звільнення ізраїльтянки з російської в’язниці: яку ціну заплатив Нетаньягу

      2043 Читать новость на русском
      Наама Іссахар з подружжям Нетаньяху та матір'ю відлітає з Москви / GettyImages

      Головною темою зустрічі у Москві між Володимиром Путіним та Беньяміном Нетаньягу стало звільнення засудженої громадянки Ізраїлю Нааму Іссахар. Громадянку Ізраїлю засудили на 7,5 років ув’язнення за перевезення кількох грамів гашишу. 24 канал розібрався у історії

      Що відомо про Нааму Іссахар

      Наама Іссахар у залі суду/ photo: Getty Images 

      Наама народилася в США, у штаті Нью-Джерсі, на момент інциденту їй було 25 років. Має подвійне громадянство США та Ізраїлю, куди переїхала з родиною у 15 років. Закінчивши школу, пройшла службу в армії Ізраїлю, після чого поїхала на три місяці в Індію. Історія з Москвою починається, коли Наама поверталася додому з другої поїздки в Індію.

      Дівчину затримали російські прикордонники у транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво” 9 квітня 2019 року.  У її рюкзаку спеціально навчена собака знайшла 9,6 грамів гашишу. Сама Наама не знала, як він туди потрапив. Протокол вона не підписала, оскільки не знала російської, за неї це зробив поліцейський.

      На суді вона сказала, що визнає лише те, що гашиш знайшли в її багажі, але не те, що вона його перевозила. В Ізраїлі та Індії перевезення такої кількості наркотику не вважається порушенням закону чи контрабандою.

      Наама обрала рейс через Москву, бо він був дешевшим на кілька сотень доларів. Втім, що наркотик дійсно був там, підтверджує лише протокол, який склали на місці затримання. Нааму арештували та передали в суд, почалися 296 днів за гратами. Спочатку прокурори відкрили справу за статтею 228 (ч.1)  "зберігання наркотиків", але згодом додали ще 229 (ч.2.)  "контрабанда наркотичних речовин у особливо великих розмірах" (нагадаємо, знайшли лише 9,6 грамів). Друга стаття передбачала до 10 років неволі. Вирок був оголошений 11 жовтня, свою провину дівчина не визнала.

      І майже відразу почалася кампанія за звільнення Наами, яка швидко дійшла до лідера Ізраїлю  Беньяміна Нетаньягу та президента РФ Володимира Путіна. Найактивніше вимагала звільнити Нааму її мати Яффа. З часом, стало зрозуміло, що Наама може бути використана у політичній грі. Так і сталося. Фактично, це було погоджено 23 січня в Ізраїлі, куди світові лідери зібралися з нагоди 75-річчя з моменту закриття табору смерті Освенцим (Аушвіц). Путін сказав матері Наами: "все буде добре". 

      Що Кремль отримав за резонансне звільнення

      30-го січня до Москви завітав Нетаньягу з дружиною Сарою. Офіційно, щоб повідомити Путіна про свою зустріч з Дональдом Трампом та розповісти про презентований у Вашингтоні "мирний план" щодо врегулювання конфлікту Ізраїлю та Палестини.

      Читайте ще: Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

      Але головною темою все ж була Наама Іссахар. Нетаньягу ще перед візитом просив Путіна звільнити її. Росія відповіла, що дівчина сама має написати прохання про помилування. Наама спочатку робити це відмовилась, погодившись лише після консультації з адвокатами. І Путін підписав документ, звільнивши Нааму, показавши гарні відносини між лідерами. Незважаючи на те, що РФ підтримує ворожі Ізраїлю режими на Близькому Сході (Іран та Сирія), зв’язки між двома країнами доволі тісні. Наама повернулася додому разом з матір’ю на літаку прем’єра ізраїлю.

      Спочатку, Росія за свободу для Наами вимагала віддати їй хакера Олексія Буркова/ photo: Getty Images 

      Він потрапив за грати в Ізраїлі та його видачі вимагали Штати. У листопаді його таки передали в США, тож довелося шукати інші способи. Був створений спецкомітет на чолі з міністром Зеевом Елькіним, який мав залагодити справу.та покращити відносини з РФ після скандалу з нібито збиттям ізраїльтянами російського літака у Сирії.

      Новини по темі: Катастрофа Іл-20 в Сирії: Ізраїль відповів на звинувачення Росії

      За інформацією видання Al-Monitor, серед вимог були такі: послабити контроль російських туристів, які подорожують до або з Ізраїлю, не депортувати тих, хто вважається трудовими мігрантами (і надавати докази на кожну депортацію).

      Церковна дипломатія

      Куполи російського монастиря в Єрусалимі/ Getty Images 

      Але найголовніше стосувалося деякої нерухомості. За інформацією CNN, нещодавно Ізраїль вирішив передати право власності на земельну ділянку в Старому місті Єрусалиму Імператорському Палестинському товариству "Православ", кремлівській релігійній організації. Таким чином, Росія посилювала свій вплив та присутність в Єрусалимі. Росіяни добивалися цього доволі довго, залучивши до перемовин щодо Наами навіть Патріарха Єрусалиму Феофіла ІІІ. Крім цього, Росія хотіла отримати церкву Олександра Невського біля Храма Гробу Господнього. Ця проблема має коріння ще у XIX столітті, коли Російська імперія дійсно придбала землю в Єрусалимі.

      Ізраїлем тоді керували Османи, тож питання затягнулося. Тим часом, пройшла Перша світова і до влади у Росії прийшли комуністи. Православна церква переживала розкол. З тих пір, офіційно РПЦ не володіла своїм храмом у старому місті. Наразі, Ізраїль намагається допомогти росіянам з цим, хоча зазвичай місцева влада не втручається у справи численних конфесій.

      Інше прохання пов’язане з легкою залізницею, яку Ізраїль будує у 50 метрах від району Ейн-Карем. Там розташовано багато християнських святинь, серед них і Горний православний жіночий монастир з золотими куполами. За інформацією Al-Monitor, Ізраїль згоден переглянути маршрут заради зменшення шуму і забруднення у одному з наймальовничіших районів міста.

      Втім, не тільки Росія купує землю в Ізраїлі, стається й навпаки. В 1964 році ізраїльтяни купили землю в...СРСР. Вона була розташована в самому центрі Єрусалиму та називалася Російський Двір. Тепер Росія захотіла викупити її, бо там знаходиться урядовий отель. Росія хотіла прирівняти його до гостьових будинків Ватикану в Єрусалимі. Це рішення мало фінансове підгрунтя  так знижувались податки на нерухомість. Втім, тут Ізраїль відмовив, бо для продажу землі іншій країні потрібне рішення парламенту.

      Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в угоду могло входити ще дещо. Мова може йти про звільнення полонених та зменшення присутності ВПС Ізраїлю в сирійському повітряному просторі. За даними івритомовної газети Israel Hayom, Ізраїль передав Росії двох сирійських в’язнів, яких утримував.

      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні
      17615
      Автор: Анатолій Максимов
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Ізраїля Володимир Путін Публікації Біньямін Нетаньяху Статті
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:28 Драматичне звільнення ізраїльтянки з російської в’язниці: яку ціну заплатив Нетаньягу
      Анатолій Максимов 2042
      сьогодні , 22:15 Головні новини 30 січня: звільнення Гримчака, евакуація українців з Китаю, знову без "Дії"
      Ірина Вихрущ 588
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      127
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      235
      сьогодні , 22:00 Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Злой Одессит 101
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук