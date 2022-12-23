Оккупанты уничтожили мариупольский Драмтеатр: новые возмутительные кадры

Российские захватчики продолжают попытки скрыть свои преступления в Мариуполе. Оккупанты решили снести Драмтеатр, в укрытии которого от российских бомб погибли мирные жители города.

Новые кадры из Мариуполя опубликовал советник мэра Петр Андрющенко. От драмтеатра россияне решили оставить только 1 стену.

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В что оккупанты превращают Драмтеатр

На новых кадрах видно, что оккупанты буквально превращают Драмтеатр в пыль. Враг пытается превратить в руины место, которое является доказательством его преступлений. Драмтеатр стал местом одной из великих трагедий города — россияне нанесли удар по зданию, когда сотни людей находились в укрытии, а перед театром была большая надпись "ДЕТИ".

От Драмтеатра оккупанты, вероятно, планируют оставить только фронтальную стену. И больше ничего. Таким образом, враг надеется, что сможет скрыть свое преступление.

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Бомбардировка Драмтеатра в Мариуполе

Драмтеатр в Мариуполе до полномасштабного российского вторжения был центром новогодне-рождественских празднований — любимым местом многих жителей. С началом полномасштабной войны бомбоубежище театра стало убежищем для тех, кто прятался от российских бомбардировок.

16 марта оккупанты вполне сознательно решили нанести удар по Драмтеатру, когда сотни людей находились в укрытии. Через несколько дней стало известно, что бомбоубежище выдержало удар и среди находившихся в здании на момент удара есть выжившие. Однако более 300 человек погибли.

Россияне решили скрывать следы своих преступлений и тайком вывозили тела погибших для захоронения в братских могилах. После этого решили создать фейк о якобы взрыве гранаты в бомбоубежище.