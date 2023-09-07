Переложение вины по-русски

Мол, они только и мечтают, чтобы накормить весь мир, но “подлый Запад” не выполняет свои обязательства.

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Бункерного деда, мол, снова "надули", и потому возобновление зерновой сделки невозможно.

Это очень давняя схема российской пропаганды – переводить вину за собственные преступления на другого. Желательно – на жертву собственной агрессии. Они напали на Украину, и этим сделали невозможным привычный вывоз украинского зерна на продажу. Именно это – основа всех бед с продовольствием в мире.

В то же время пока идет война россияне делают вид перед государствами Азии и Африки, что очень хотят решить их продовольственные проблемы. Даже "дарят" зерно, даже пошли на заключение зерновой сделки.

Кстати, потом сами из нее вышли, потому что их стратегическая цель – экономическое подавление Украины, но так, чтобы в этом делать виновной саму Украину. Чтобы реноме среди "африканских друзей" не страдало.

Отсюда и происходят эти постоянные сетования вечно надутого деда. Таким образом, он, агрессор Владимир Путин, хочет показывать себя жертвой. Чтобы потом, опираясь на это, убеждать всех, что это не он задрал цены на все и инфляцию в мире, а "кураторы Запада и еврейские нацисты".