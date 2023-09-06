Анкара отвлекает внимание

Ровно месяц назад госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Тогда, как известно, американский чиновник поблагодарил турецкого коллегу за лидерство республики в черноморской зерновой инициативе и отметил настоятельную необходимость противодействовать негуманному использованию Кремлем продовольствия в качестве оружия войны.

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И вот 4 сентября во время встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина в Сочи договоренностей, которые позволили бы Украине безопасно экспортировать сельскохозяйственную продукцию через Черное море, достигнуто не было. Уже через два дня, 6 сентября, в Киев прибыл с визитом Энтони Блинкен.

На первый взгляд может показаться, что эти события не связаны между собой. Однако связь все же может быть, и немалая. Ведь Путин выставил условия равнозначные шантажу – что возрождение "зерновой инициативы" будет возможно при условии выполнения всех договоренностей по российскому экспорту.

По словам Эрдогана, это включение российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT, а также необходимость страхования судов, используемых для перевозки товаров в европейские или другие порты. Понятно, что это нереальные требования, особенно в ситуации, когда российская агрессия против Украины продолжается.

Очевидно, ситуация поставила турецкого вождя в довольно неудобное положение. Поскольку правительство в Анкаре пытается убедить международное сообщество, что якобы хорошие отношения с Россией позволяют ему выступать посредником в российско-украинской войне. Да и собственно инициатором подписания зернового соглашения была именно Турция, что значительно повысило ее статус на международной арене.

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Впрочем, все это скорее является дымовым занавесом и не стоит расценивать усилия Анкары как "жесты доброй воли". Возможно, турецкие власти предпочитают своими действиями скрыть тесные экономические связи с Москвой и отвлечь внимание от неприсоединения к санкциям Запада против России.

Ведь российские туристы приносят Турции миллиарды долларов дохода, а также Россия поставляет этой стране более 40% газа из потребляемого ею объема. К тому же, первую в Турции АЭС "Аккую" строит "Росатом" стоимостью около 22 миллиарда долларов, что является огромным инвестиционным проектом.

В Вашингтоне все хорошо понимают. Однако заинтересованность в улучшении двусторонних отношений, восстановлении черноморского зернового коридора, предоставлении Анкарой "зеленого света" Швеции на вступление в НАТО, а также в решении с помощью Анкары многих других важных вопросов заставляет США закрывать глаза на геополитическую растяжку Эрдогана.

Почему Блинкен прибыл в Киев

Впрочем, турецкий лидер не смог в Сочи достучаться до Путина. Это значит, что полноценного функционирования инициативы пока не увидим, а значит, и деэскалации российско-украинской войны не следует ожидать. Да и, собственно, сам Эрдоган после переговоров с Путиным об этом отметил, сообщив, что "на горизонте нет никакой обнадеживающей перспективы мира".

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Несмотря на это, возобновление зерновой сделки все же может произойти. На то могут быть разные причины, в частности будущие международные мероприятия и встречи, где этот вопрос будет так или иначе подниматься. Не исключено, что именно это, в частности, имел в виду президент Турции, когда заявлял, что в вопросе возобновления зернового соглашения надеется на "хороший результат".

Как бы то ни было, все выглядит так, что Кремль решил окончательно настроить против себя все больше и больше государств, даже тех, кого еще вчера можно было назвать партнерскими. Поэтому и ставит трудные для принятия требования, еще раз доказывая, что российская политика и поиск компромиссов – диаметрально противоположные вещи.

Возвращаясь к визиту Блинкена в Киев, можно предположить, что понимание указанных обстоятельств вынуждают США в дальнейшем помогать Украине. Недаром во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой американский госсекретарь заявил, что его страна позаботится о том, чтобы в Украины сейчас и в долгосрочной перспективе была необходимая помощь. Доказательством тому может служить новый пакет на сумму более 1 миллиарда долларов.

Украине остается вести борьбу до полной победы над агрессором. Ведь именно так она сможет как уберечь свою независимость, так и иметь возможность занять гораздо более весомую роль в мировой политике, чем это было раньше. Именно поэтому, осознавая это и желая этому помешать, Путин значительно повышает ставки, делая вид, что никто и ничто в международных отношениях ему не указ.