Об этих и многих других интересных темах наша Екатерина Соляр в стриме 24 Канала пообщалась с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью.

Также интересно "Хлопок" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом

"ДРГ" в Брянской области

Хотела начать с другой темы, но сегодня некоторые ДРГ якобы зашли на территорию Брянской области России. Вопрос в том, как это произошло, ведь еще 9 февраля россияне говорили, что укрепили границу с Украиной, но непонятно, где они его нащупали?

Разное говорят: и что кто-то пострадал, и заложников взяли и другое. Я понимаю, что мы не имеем к этому никакого отношения, потому что мы смотрим за своей границей, а не за их. Но спрошу, что происходит?

Давайте проговорим фактическую сторону и будет понятно, а затем дадим версии. Фактическая сторона следующая – это не имеет никакого отношения к нам. Мы не отправляем ДРГ в такие "стратегически важные" регионы Брянской области, как какие-то села. Нет никакого смысла туда заходить.

Безусловно, никаких ДРГ мы не отправляем, потому что наши ребята должны работать исключительно на оккупированных территориях. У них много целей, которые нужно уничтожить для того, чтобы продвигаться в рамках проекта по деоккупации.

Мы постоянно говорим партнерам, что атакуем исключительно объекты, расположенные на оккупированных территориях. Мы имеем на это юридически зафиксированное право и пользуемся им. Это первая составляющая.

Вторая составляющая. Безусловно, в России происходят определенные процессы и это не только ДРГ, о которых они странным образом говорят. Параллельно с этим происходят удивительные взрывы в Тульской, Курской и Белгородской областях, в Туапсе Краснодарского края, Подмосковье.

Там очень большое количество странных взрывов, говорящих о следующих вещах:

у них нет безопасного пространства как такового, они не умеют его охранять. Мы видим, что все нарастает, и многие в России понимают, что эта пресловутая силовая вертикаль вообще не знает, что нужно делать в таких ситуациях. Поэтому панические настроения нарастают очень быстро;

они не умеют делать анализ происходящего. Отсюда дикие версии по Брянску, мол, захватили заложников, был школьный автобус или не был, или это были "нацистские ДРГ Украины", которые чуть ли не в громкоговоритель говорят украинские слова, чтобы все понимали, что это якобы "украинская ДРГ";

кроме того, они обязательно идут с портретами неких "исторических нацистов" или с большим "Mein Kampf" за спиной и так далее.

Это говорит о том, что они находятся в панике даже на уровне аналитических структур. Они точно не понимают, как это организовать, кто это делает и почему это вообще происходит. Вместо этого дают совершенно несовместимые версии этого.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Таким образом они дополнительно говорят своему обществу ключевое и важное для нас, что больше не гарантируют россиянам безопасность. А после этого выходят губернаторы и рассказывают, что дополнительно уложились в строительство каких-то охранных объектов, развернули еще системы ПРО и ПВО и будут тратить деньги на оборудование бомбоубежищ.

Есть только 2 версии происходящего в Брянские области. Они возможны обе. Первая версия – безусловно, есть российские партизаны, то есть люди, которые агрессивно настроены именно в отношении Путина и его окружения. Нет разницы, кто они идеологически, ведь сегодня Путина ненавидят многие разные идеологически категории населения.

Российские партизаны хотят иметь еще шанс сохранить Россию в определенном политическом виде после поражения в войне. Поэтому они все более агрессивно проявляют свою активность. Там десятки таких групп по всей стране, потому что, как видите, критические объекты подрывают даже в Новосибирске. Это достаточно далеко для любых дронов, даже если бы мы хотели это сделать.

Это первая версия, а есть вторая. Однако она скомпонована очень неудачно, что говорит об абсолютной низости сегодняшних спецслужб России. Это попытка повторить то, что они делали в Буденовске, то, что они постоянно предпринимали перед второй чеченской и дагестанской войнами.

Это попытка поднять людей и сказать, мол, начались теракты, за ними стоят украинцы, поэтому все выходите на священную войну. То есть провокационная постановка российских спецслужб. Могут быть только эти 2 версии, остальные – фейковые истории.

Что важно, посмотрите на психологию выступления Путина – ему безразлично, что там происходит. Он говорит заученные слова, но видно, что он не так напрягся, как должен, если бы это была история практически гражданской войны в России.

Но вопрос о том, что Путин не знает, когда и как начнется гражданская война в России. А она точно начнется и это будет очень быстро, потому что количество таких эксцессов будет очень быстро расти, и сегодня они это протестировали.

Есть такое чувство, что Россия абсолютно не умеет внутренне защищаться от своих протестов, которые будут совершать люди с оружием – граждане России. Они могут перераспределить власть на разных уровнях и взять ее в оборот.

Прямо с языка сняли о "Mein Kampf", нужно было еще визитку Яроша взять. Удивительная история, когда 45 человек заходят с желтыми лентами на руке – вообще не заметно, что это ДРГ – и такие: "Мы здесь". Мне казалось ДРГ должны действовать незаметно, нет?

Давайте поставим верно акценты, это принципиально. Из публично-информационной составляющей никто не будет говорить о ДРГ, если они действительно будут работать. Действительно, если профессионально работает группа, то мы бы точно не обсуждали это в прямом эфире.

Однако профессиональная группа работала бы только на критических объектах, имеющих определенный вес, чтобы нанести существенный ущерб ощущениям той или иной общины на какой-то территории. Это имеет отношение к критическим объектам.

Заходить исключительно в целях пиара, то есть показать "мы здесь колонной зашли", это точно не о ДРГ. Это может сделать группировка, желающую постепенно увеличивать свою медийную важность для России. То есть это могут быть те, кто захочет перераспределить российские власти.

Сейчас они выглядят несколько странно, но по мере того, как будут увеличивать количество таких проявлений публично, смогут иметь все больший вес.

Помните, как начинал Пригожин? Кто пол года назад серьезно рассматривал, что он сможет давить на генералитет, разговаривать на равных с Шойгу или Герасимовым, ставить ультиматумы или что его сравнивают с Путиным с точки зрения влияния на социальную среду. Понятно, что Пригожин уже идет ко дну, но это их внутренняя борьба.

С одной стороны, эта медийная публичность может выглядеть исключительно как потребность местных людей получить определенную узнаваемость. Это с одной стороны.

С другой стороны, как вы говорите, нужно зафиксировать на камеру, в которой 45 человек, какие-то выстрелы, постоянно рассказывают, что "мальчик 2012 года пострадал, ему срочно делают операцию". Это могло быть исключительно постановление для того, чтобы показать людям, какие "негодяи" в Украине.

"Мы (Россия – 24 Канал) их год убиваем, постоянные теракты творим, сознательно уничтожаем гражданских". Сегодня в Запорожье снова прилетела ракета в жилой дом, снова убили гражданских.

Делают это в прямом эфире, хотят показать, что в них тоже убивают гражданских. Это тоже могло быть такое довольно примитивное информационное постановление. Знаете, почему достаточно примитивное? Потому что я все больше убеждаюсь, что да, у России много денег, у них масштабная пропаганда войны, но они настолько примитивны с точки зрения креации.

Разбор фейков об инциденте в Курской области: смотрите видео

Оглашение войны Россией?

Как-то все слишком логично складывается. Так какие-то беспилотники залетают. Видим по тому самому Красовскому, который еще пол года назад собирался курить Конституцию на Крещатике, потом курить украинских детей в Закарпатье, потом радовался, когда ракеты прилетали в жилые дома.

Теперь он говорит, что "обычный мальчик Антон из Москвы" должен защищать свою страну. Их подталкивают к тому, что им нужно идти мобилизоваться или рыть окопы у себя под домом. Можно будет под могилы потом использовать.

Видим эти беспилотники, какие-то взрывы, а потом вдруг ДРГ, как они говорят. Ты видишь, как все красиво складывается в одну цепочку и к чему подталкивают. Впоследствии депутаты госдумы выходят и говорят о том, что "может, достаточно со СВО играть, объявим войну и всеобщую мобилизацию".

Что дает изменение юридического статуса того, что они делают в Украине? Это полноценная война. Они используют все виды оружия, атакуют нас крылатыми ракетами независимо от того, какой это город, какой объект. Безусловно, 90% находящихся под ударами объектов – это социальные, гражданские, критические объекты, отнюдь не военные.

То есть, если они изменят статус СВО так называемого. Некий странный юридический статус. Они для этого этот статус придумали. Для того чтобы не нести потом определенную уголовную ответственность за акт агрессии.

К примеру, они скажут, что сегодня проводят контртеррористическую операцию. Что это меняет для нас? У нас очень четкая и конкретная задача. Есть враг, зашедший на нашу территорию, не имея на это никакого мотивационного права.

Также интересно Почему Европа не замерзла: измена "генерала Мороза", или как Россия провалила зимний поход

То есть они нарушили международное право. Это зафиксировано во всех имеющихся резолюциях. Они будут уголовно отвечать именно за акт агрессии, преступление агрессии. Это очень важно. В рамках спецтрибунала это отдельная процедура. Ее даже доказывать не придется.

Само заседание Совбеза России, на котором субъект Путин зачитал свое решение прийти и убить большое количество украинцев – это акт фиксации преступления агрессии. Он уже практически доказан. Все люди, которые там сидели в это время, что-то говорили о том, что нужно заходить в Украину и убивать, уже преступники. Это наиболее простое преступление с точки зрения юридического доказывания. Я уже не говорю о военных преступлениях, являющихся следствием преступления агрессии.

То есть, изменят они статус на "война". Что это дает? Они и так производят постоянную мобилизацию. Говорить о том, что они что-нибудь изменят в тактике мобилизации – неправильно. Они и сегодня все больны "Z-пропагандой". Они постоянно говорят, что защищают страну, "избавляют себя от атаки НАТО", от нацистов и так далее. То есть они уже больны пропагандой.

Мы сможем их вылечить Когда посадим после войны в кинотеатры, приклеим верхние веки и будем давать им по 12 часов подряд смотреть все, что они делали в Украине, как разрушали территорию, убивали людей, смотреть исповеди российских убийц, которые будут записаны в рамках уголовных производств. Пусть они сидят в кинотеатрах и смотрят, что они делали из Украины.

То есть, статус не изменят, качество мобилизации не изменят, экономика у них и так работает исключительно на войну. Мы об этом постоянно говорим, что нужно прекращать целые схемы, возможность продать еще немного нефти дополнительно.

Все-таки надо довести до ума 11 или 12 пакетов санкций, заблокировать наконец "Росатом" и так далее. Мы над этим работаем. Но это не изменит ничего. Они все свои ресурсы тратят на войну.

Я хочу вернуть нас к началу зимы 2022 года. Помните, как они все говорили: "Сейчас мы вас разбомбим крылатыми ракетами, вы все замерзнете, на коленях припалзете". Мы прошли тяжелую зиму, выдержали ее.

Они нам разбомбили всю энергосеть? Нет. Мы устояли? Безусловно. Мы только консолидировались еще благодаря этому. Мы понимаем, что это за изверги с той стороны. Это первое .

. Вторая составляющая . Они постоянно три месяца говорили о том, что "будет большее наступление, полезем со всех сторон, у нас такая крутая армия". У них сегодня идет это большое наступление на Донецком направлении. Да, нашим ребятам там тяжело. Мы понимаем, что нужны дополнительные снаряды, ракеты, возможности вести войну на расстоянии, чтобы минимизировать потери.

. Они постоянно три месяца говорили о том, что "будет большее наступление, полезем со всех сторон, у нас такая крутая армия". У них сегодня идет это большое наступление на Донецком направлении. Да, нашим ребятам там тяжело. Мы понимаем, что нужны дополнительные снаряды, ракеты, возможности вести войну на расстоянии, чтобы минимизировать потери. Третья составляющая. "Мы сейчас объявим Украине войну и все, за 3 дня до Берлина". Я хочу, чтобы мы поняли, что такое Россия. Это всегда слово, понты. Нам нужно правильно оценивать их ресурсные возможности, но спокойно относиться ко всему, что они сегодня говорят, не обращать на это внимания.

Они там могут принимать любые решения, вписывать в странную конституцию, которую они все равно после войны будут менять, вписывать новые территории. Это не новейшие местности. Это территории, на которых они будут терять еще 50, 100 и 200 тысяч трупов своих солдат.

Мы должны не просто закончить эту войну, а полностью забрать у них желание когда-нибудь негативно смотреть в сторону Украины. Чтобы они когда только слышали слово "Украина", им икало уже. Мы сегодня это постепенно делаем.

Вот все вроде бы дроны, взрывы, ДРГ – это и есть то, что я всегда говорю. Логика войны неосязаема, как и логика исторического процесса. Если ты начал такой интенсивности войну против государства Украина, то должен понимать, что год она устояла, сегодня контролирует инициативу, а ты это все обязательно получишь у себя.

Есть только один аспект. Если мы быстро перестроились, психологически готовы это выдержать, демонстрируем это то и дело, то Россия – это страна паники. Как только раз ударим существенно, они уже боятся и демонстрируют это сегодня. Эти панические настроения мы будем смотреть в ближайшие полгода.

Встреча Блинкена и Лаврова

Что касается смены статуса. Я понимаю, что он касается смены статуса, я понимаю, что для нас ничего не изменится: что СВО, что война. Для нас это полномасштабное вторжение, которое длится уже год, и война, которая длится 9 лет.

Но если они назовут ее войной, что-нибудь изменится для иностранных институтов? Возможно, ООН наконец-то выбросит Россию из своего состава. Может быть, она станет еще более токсичной, понимая, что она объявила полномасштабную войну?

Это вопрос не токсичности России. Хотя она действительно токсична – и исторически, и репутационно – и все это понимают.

Но огромное влияние оказывают деньги России. Давайте говорить откровенно, чтобы не было иллюзий. Многие международные институты абсолютно абстрактны от того, что Россия делает, потому что там было много российских денег с точки зрения инфраструктурных, грантовых денег.

В составе этих институтов много интегрированных российских граждан, оказывающих существенное влияние. Люди, работающие в этих институтах, привыкли не нести ни за что ответственность. То есть, они никогда не искали решений.

Они всегда шли по пути – сделать какие-то беззубые резолюцит, и дальше оно само как-то урегулируется. А мы после этого дадим фантастическое интервью, где расскажем, что мы урегулировали тот или иной вопрос.

Мы должны осознавать, что Украина все сделает самостоятельно с фундаментальной помощью своих партнеров, которые изо дня в день постоянно повторяют ключевые вещи.

Сегодня есть информация, что на полях саммита министров иностранных дел G20 Блинкен встретился с таким субъектом Лавровым, который постоянно делает очень странные заявления. Надо довести войну до конца, чтобы все эти субъекты сели на скамью подсудимых, чтобы мы имели возможность задать им нормальные вопросы и посмотреть на эти дерзкие руки.

Это важно для памяти наших погибших, наших погибших героев. Я искренне так считаю, потому что в противном случае война никогда не закончится. И там господин Блинкен сказал только 2 вещи, о чем говорят официальные источники:

Мы будем помогать Украине ровно столько, сколько нужно, чтобы эта война была правильно финализирована. И это каждый день кто-то проговаривает на разных уровнях, в частности, на уровне президентов, включая господина Байдена.

Вчера он также заявил, что Украина будет свободной, свободной, и эта война закончится правильно. Это очень важные месседжи, входящие в те или иные сообщества.

Вторая составляющая касается договора о распространении стратегического ядерного оружия – СНВ-III, который Россия грубо приостановила, мол, смотрите, какие мы крутые.

Но я хочу, чтобы мир перестал рефлексировать на эти совершенно никчемные заявления России – они ничего не стоят. Это просто заявления надутых персонажей, которые очень боятся.

Если вернуться к истории с Брянском. Они говорили, сейчас мы проведем заседание Совбеза. И сразу же возникает вопрос: а что вы там скажете? "Будем мочить в сортире"?

Ребята, мы до вас доберемся. К вашим сортирам где вы будете сидеть в этот момент. Дождитесь. Мы ведь вам прямо говорим. Это первое.

И второе. "Мы сейчас объявим войну Украине!" И что дальше? О чем это должно говорить? Чтобы еще раз подчеркнуть, что вы неадекватны? Да все в мире это понимают.

Поэтому я возвращаюсь к вашему вопросу. Ну, не выбросят Россию сегодня (из состава ООН). Мы должны над этим работать. Должны говорить, что она не имеет права вето. Ибо на том же G20 министров иностранных дел резолюция, в частности, с позицией Украины была заблокирована двумя вето – России и Китая.

Мир это видит – вето России не дает миру действительно решать фундаментальные конфликтные вопросы. И это будет нарастать. Но когда эта война будет правильно финализирована, очень многие институты существенно изменят и свои позиции, и регламенты, и функции. И все эти вето Россия лишится навсегда.

Достижения украинской дипломатии: смотрите видео

Полезные идиоты в России

Совбез Путин решил сегодня не проводить, решили завтра. Было очень ненадежно проводить в этот момент, потому что вдруг те 45 человек с желтыми лентами на руках где-нибудь доберутся до него, до его бункера. Но встречу с педагогами провел.

Была смешная история с тем, что "теракт!" и сразу "хочу процитировать классика, говорившего о запрете русского языка…" Я представляю себе момент, когда Президент Украины выходит и говорит: там произошел теракт, Россия уничтожает наших граждан и процитирую Тараса Шевченко…

Мы совершенно разные. И это очень хорошо, что сегодня все в прямом эфире видят нашу разницу – интеллектуальную, культурную, нравственную. Пусть Путин это демонстрирует.

Если бы на его городе был нормальный человек, войны не было бы, потому что нормальные люди используют диалог, а не попытки, мне вспоминается эта фраза: "мы стали за спины детей и женщин в Крыму, и мы так их поддержали". Это говорит человек, который совершенно не понимает, что он несет вообще.

У него же окружение такое же. Тот же Кадыров говорит о том, если эти пришли, если они записывают сообщения о том, что они "партизанское движение в России", то значит здесь живут их семьи, значит их можно найти наказать "жестко и жестоко". Так пишет Кадыров.

Это тоже хорошо. В мире еще где-то есть частично пророссийские настроения, безусловно, это фальшивые настроения, потому что люди получили деньги в качестве примитивного лба и говорят, что Россия – это большая страна, мы не можем с ней так обращаться, надо с ней разговаривать, не запрещать русскую культуру. и все такое.

Но между тем русская культура уже давно в гетто. Как Путин может что-нибудь знать о русской культуре, ему напишут какую-то цитату и он ее зацитирует, даже не понимая, кто это. Если человек ссылается на "Ленина, создавшего Украину и современный мир в целом".

Но очень хорошо, что они эти заявления делают, потому что есть несколько людей, которые не понимают до конца, что такое Россия. И когда один из региональных глав России говорит о том, что нужно жестоко убивать семьи людей, это очень сильно влияет на этих людей.

Есть очень хорошее выражение "полезные идиоты". Вот на этих людей это должно влиять. Я хочу, чтобы этого было больше.

Мне кажется, что по мере того, как мы будем идти в финал войны, таких абсолютно отмороженных заявлений будет очень много и это окончательно убьет даже у "полозных идиотов", еще где-то разбросанных по миру. Убьет понимание, что Россия это нечто серьезное, культурное, великое. Нам это тоже нужно. Государство типа России должно себя дискредитировать по всем направлениям.

Когда вы или я выйдем и скажем, что Россия – это малоинтеллектуальная страна, будут понимать, что мы в состоянии войны и позволяем себе такие комментарии. Но когда выходит тот или иной человек в России Красовский, Кадыров, Лавров или тот же Путин, и говорят дикие вещи, это заставляет людей по всему миру подсознательно иначе относиться к России.

Хочу зафиксировать: очень плохо, что так велика страна с точки зрения ресурса и отношения к жизни людей, то есть России абсолютно все равно, какое количество людей погибнет. Это уже в самой России понимают, и потому уже эти бунты скоро будут, потому что все-таки похоронки – это похоронки.

Но мне очень импонирует, что у нас враг такой, как Россия. Если бы он был более цивилизованный, интеллектуальный, хитрый. Не просто масштаб, деньги и количество людей, которых не жалко отправить насмерть.

Но будь там современное понимание, что такое цивилизация, демократия, как с этим работать, что такое информация, как правильно говорить, на какие струны души вливать, нам было бы гораздо труднее. Было бы 50 на 50.

А сегодня все однозначно: белое – Украина, которая вызывает огромную симпатию просто, когда смотришь на лицо людей, героев в тылу или тем более на фронте. Ты понимаешь, что это суперлюди, люди неба, люди с очень светлым взглядом. И в то же время, когда видишь все это отвратительное – начиная с Путина, как он выглядит, как он говорит. Это ведь нонсенс.

И когда ты понимаешь доводы, ты начинаешь слушать. Потому что к моменту этой войны люди не слушали доводы Путина, а смотрели на его интонацию. И вообще на то, что он открывает рот и что-то говорит. И вообще не реагировали на то, что он говорит.

Сегодня все по-другому. Они видят эту отвратительную массу, которая пришла и вызывает – не стану говорить, какие рефлексы, но вы поняли.

Обратите внимание! Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.