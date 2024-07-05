Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх, информирует 24 Канал. По его словам, на Харьковском направлении за сутки произошло 19 боевых столкновений вблизи Липцев, Волчанска и Сотницкого Казачка.

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Какова ситуация возле Сотницкого Казачка

Сотницкий Казачок – это очень маленькое село, полоса вдоль границы с Российской Федерацией. Как пояснил Повх, речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению ее остатков и ликвидации. Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда состоятся завершения действий – обязательно сообщим,

– рассказал он.

Впрочем, ситуация в зоне ответственности ОТУВ "Харьков" остается сложной. Например, там в течение 4 июля российская армия осуществила семь авиаударов, 22 атаки дронами-камикадзе и 334 обстрела.

"Интенсификация боевых действий в районе Липцев состоялась фактически во всей зоне ответственности. Говорить, что россияне сверх меры ввели дополнительные подразделения, будет неправильно", – говорит спикер.

Однако, по его словам, враг делает это постоянно, поскольку Силы обороны Украины выбивают передовые подразделения российской оккупационной армии, поэтому они вынуждены проводить ротацию.

Важно. Село Сотницкий Казачок размещено на границе с Россией, в Золочевской общине Богодуховского района Харьковской области.

Накануне стало известно, что российская диверсионно-разведывательная группа зашла в село Сотницкий Казачок. Перед этим вражеская ДРГ уже пыталась зайти в Сотницкий Казачок 27 июня. Тогда представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники остановили врага возле населенного пункта.