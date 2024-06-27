Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы. Андрей Демченко отметил, что вражеская атака отражена, передает 24 Канал.

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Российская ДРГ на Харьковщине

Спикер рассказал, что на направлении населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области фактически действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины.

Завязался стрелковый бой. Этому также предшествовали обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, для того, чтобы наносить огонь по нашим защитникам. К счастью, на данный момент эту атаку пограничники отбили. На место отправлялся и противодиверсионный резерв для того, чтобы зачистить местность,

– отметил Демченко.

Также добавил, даже несмотря на то, что на Сумщине за последний период количество ДРГ уменьшилось, по Харьковщине некоторое время такой активности не просматривалось, враг все равно может продолжать свою диверсионную деятельность на любом направлении.

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций на каждом из направлений, пока мы имеем такого соседа, пока имеем агрессию, которую Россия не прекращает агрессию в отношении нашей страны", – отметил представитель ГПСУ.

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Сотницкий Казачок на карте: