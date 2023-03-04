Об этом 24 Каналу российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его словам, прислужники путинского режима настолько всё делают некачественно, что не смогли нормально организовать даже провокацию.
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Россия постоянно лжет
Леонид Гозман отметил, что представление информации от российских "СМИ" об инциденте под Брянском настолько противоречиво, что российская пропаганда сама запуталась в своих сюжетах.
Оппозиционер считает, что, вероятно, ничего трагического там не произошло, поскольку путинский режим не показал ни одного заложника, которго якобы захватила "украинская ДРГ", а затем отпустила.
"Вероятно, не было ничего, потому что они не показывают ни одного свидетеля. Если эти ужасные "украинские нацисты" захватили заложников, а потом этих заложников как-то отпустили, то возьмите интервью, пусть они расскажут о зверствах "украинских нацистов", но ни одного заложника не показали", – отметил Гозман.
Путину нечем ответить
Политик назвал два важных момента, свидетельствующих о беспомощности Путина.
Во-первых, Путину нечем ответить на это событие под Брянском. По мнению Гозмана, он использовал уже все возможные инструменты для нанесения ущерба Украине.
"Больше у него нет никаких шагов. Бомбить ваши города – он уже бомбил, террор он у вас уже устроил, он все уже сделал. Угрожать ядерной бомбой – он тоже уже угрожал, но начинать ядерную войну с того, что неизвестно расстреляли или не расстреляли Ниву – это как-то не очень ложится, – сказал Гозман.
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Во-вторых, Путин на заседании российского Совбеза говорил о совершенно нерелевантных к инциденту вещах. Он рассказывал, что "украинские нацисты" хотят лишить россиян исторической памяти родного языка, но при этом он забыл объяснить, как соотносятся боевые действия и язык.
Путин теряет связь со своими поклонниками
Леонид Гозман считает, что россияне, которые верят Путину и его властям, хотели услышать от него совсем другое. Они надеялись услышать, как он будет защищать российских детей, как он захватит Киев за 4 дня. Путин же им сказал об исторической памяти.
Выходит, что президент не находится в диалоге даже со своими сторонниками,
– отметил Гозман.
Аналогичный случай был в первый год пандемии коронавируса, когда россияне были озабочены неизвестной болезнью, а Путин им рассказывал, что он проведет парад победы даже при пандемии.
В России не было на тот момент человека, кроме Путина, которого бы волновало, проведем мы парад в период пандемии или не проведем. Гори он огнем тот парад, ты скажи, что с лекарством, ты скажи, что с деньгами, ты скажи, на что люди будут жить и так далее. Вот это людей волновало, а он сказал о параде победы,
– рассказал Гозман.
То же самое, по словам политика, произошло и после инцидента в Брянской области, когда население ожидало совершенно иной реакции.
Как Путин отреагировал на события в Брянской области
- На следующий день после событий в Брянщине Путин забрал заседание совета безопасности, а затем сделал несколько заявлений. Сначала он рассказал о мифических "неонацистах", якобы 8 лет "мучивших людей" на Донбассе и убивших дочь Александра Дугина в Москве.
- События в Брянской области он назвал "террористическим актом", а ответственность возложил опять же на "неонацистов" и "террористов".
- После этого диктатор решил цитировать слова русского писателя Константина Ушинского, называвшего "нестерпимым насилием попытки у народа оторвать язык, оборвать прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое целое".
- А также снова заявил, что Запад якобы хочет развалить Россию. Этими словами он, вероятно, хочет больше мобилизовать русское население.