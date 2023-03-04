Об этом 24 Каналу российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его словам, прислужники путинского режима настолько всё делают некачественно, что не смогли нормально организовать даже провокацию.

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Россия постоянно лжет

Леонид Гозман отметил, что представление информации от российских "СМИ" об инциденте под Брянском настолько противоречиво, что российская пропаганда сама запуталась в своих сюжетах.

Оппозиционер считает, что, вероятно, ничего трагического там не произошло, поскольку путинский режим не показал ни одного заложника, которго якобы захватила "украинская ДРГ", а затем отпустила.

"Вероятно, не было ничего, потому что они не показывают ни одного свидетеля. Если эти ужасные "украинские нацисты" захватили заложников, а потом этих заложников как-то отпустили, то возьмите интервью, пусть они расскажут о зверствах "украинских нацистов", но ни одного заложника не показали", – отметил Гозман.

Путину нечем ответить

Политик назвал два важных момента, свидетельствующих о беспомощности Путина.

Во-первых, Путину нечем ответить на это событие под Брянском. По мнению Гозмана, он использовал уже все возможные инструменты для нанесения ущерба Украине.

"Больше у него нет никаких шагов. Бомбить ваши города – он уже бомбил, террор он у вас уже устроил, он все уже сделал. Угрожать ядерной бомбой – он тоже уже угрожал, но начинать ядерную войну с того, что неизвестно расстреляли или не расстреляли Ниву – это как-то не очень ложится, – сказал Гозман.

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Во-вторых, Путин на заседании российского Совбеза говорил о совершенно нерелевантных к инциденту вещах. Он рассказывал, что "украинские нацисты" хотят лишить россиян исторической памяти родного языка, но при этом он забыл объяснить, как соотносятся боевые действия и язык.

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Леонид Гозман считает, что россияне, которые верят Путину и его властям, хотели услышать от него совсем другое. Они надеялись услышать, как он будет защищать российских детей, как он захватит Киев за 4 дня. Путин же им сказал об исторической памяти.

Выходит, что президент не находится в диалоге даже со своими сторонниками,

– отметил Гозман.

Аналогичный случай был в первый год пандемии коронавируса, когда россияне были озабочены неизвестной болезнью, а Путин им рассказывал, что он проведет парад победы даже при пандемии.

В России не было на тот момент человека, кроме Путина, которого бы волновало, проведем мы парад в период пандемии или не проведем. Гори он огнем тот парад, ты скажи, что с лекарством, ты скажи, что с деньгами, ты скажи, на что люди будут жить и так далее. Вот это людей волновало, а он сказал о параде победы,

– рассказал Гозман.

То же самое, по словам политика, произошло и после инцидента в Брянской области, когда население ожидало совершенно иной реакции.

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