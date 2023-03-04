Про це 24 Каналу російський опозиційний політик Леонід Гозман. За його словами, прислужники путінського режиму настільки все роблять неякісно, що не змогли нормально організувати навіть провокацію.

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Росія постійно бреше

Леонід Гозман відзначив, що подання інформації від російських "ЗМІ" про інцидент під Брянськом настільки суперечливе, що російська пропаганда сама заплуталась у своїх сюжетах.

Опозиціонер вважає, що, ймовірно, нічого трагічного там не відбулось, оскільки путінський режим не показав жодного заручника, яких начебто захопила "українська ДРГ", а потім відпустила.

"Ймовірно не було нічого, бо вони не показують жодного свідка. Якщо ці жахливі "українські нацисти" захопили заручників, а потім цих заручників якось відпустили, то візьміть інтерв'ю, нехай вони розкажуть про звірства "українських нацистів", але жодного заручника не показали", – відзначив Гозман.

Путіну нічим відповісти

Політик назвав 2 важливі моменти, які свідчать про безпомічність Путіна.

По-перше, Путіну нічим відповісти на цю подію під Брянськом. На думку Гозмана, він використав вже всі можливі інструменти для завдання шкоди Україні.

"Більше у нього немає ніяких кроків. Бомбити ваші міста – він вже бомбив, терор він у вас вже влаштував, він все вже зробив. Погрожувати ядерною бомбою – він теж вже погрожував, але починати ядерну війну від того, що невідомо чи то розстріляли, чи то не розстріляли Ниву – це якось не дуже лягає, – сказав Гозман.

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По-друге, Путін на засіданні російського радбезу говорив про зовсім нерелевантні до інциденту речі. Він розповідав, що "українські нацисти" хочуть позбавити росіян історичної пам'яті рідної мови, але при цьому він забув пояснити, як співвідносяться бойові дії та мова.

Путін втрачає зв'язок зі своїми прихильниками

Леонід Гозман вважає, що росіяни, які вірять Путіну та його владі хотіли почути від нього зовсім інше. Вони сподівались почути, як він буде захищати російських дітей, як він захопить Київ за 4 дні тощо. Натомість Путін їм сказав про історичну пам'ять.

Виходить, що президент не перебуває в діалозі навіть зі своїми прихильниками,

– відзначив Гозман.

Аналогічний випадок був в перший рік пандемії коронавірусу, коли росіяни були стурбовані невідомою хворобою, а Путін їм розповідав, що він проведе парад перемоги навіть попри пандемію.

В Росії не було на той момент людини, окрім самого Путіна, якого б хвилювало, проведемо ми парад в період пандемії чи не проведемо. Гори він вогнем той парад, ти скажи, що з ліками, ти скажи, що з грошима, ти скажи, на що люди будуть жити й так далі. Ось це людей хвилювало, а він сказав про парад перемоги,

– розповів Гозман.

Теж саме, за словами політика, відбулось і після інциденту в Брянській області, коли населення очікувало зовсім інакшої реакції.

Як Путін відреагував на події в Брянській області