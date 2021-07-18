Руины стояли 2 года: в Дрогобыче обвалилась часть дома, в котором погибли 8 человек
Источник:ГСЧС Львовщины
На Львовщине в городе Дрогобыч упала часть подъезда дома, обрушившегося в 2019 году. Тогда в результате оползня погибли 8 человек.
Со времени смертельной трагедии из дома отселили людей. Впрочем, как сообщают местные жители, там часто жили бездомные или играли подростки. Именно поэтому спасатели осматривают завалы.
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В развалившемся доме могли быть бездомные
Произошло ЧП после обеда 18 июля. Очевидцы обвала вызвали спасателей. В августе 2019 года была разрушена правая часть 2 подъезда дома. Теперь упала левая часть.
Обвалилась левая часть подъезда / Фото ГСЧС
На месте отделенными остались стены самого подъезда и плиты перекрытия. Они сейчас стоят отдельно от других уцелевших частей.
Упала вторая часть подъезда в Дрогобыче / Фото ГСЧС
Под завалами могут быть люди
По предварительной информации спасателей, во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал и не погиб. Впрочем, продолжаются поиски, к которым присоединились кинологи. Дело в том, что после отселения людей из здания, в его развалинах стали жить бездомные. К тому же ради забавы там иногда находились подростки.
Как выглядел дом после обвала в 2019 году / Фото 24 канала
Сейчас там находятся 7 спасателей и 1 единица техники.
Главное о трагическом обвале дома в Дрогобыче
- Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа 2019 года.
- Обвалилась часть 4-этажного дома. Оползень разрушил 13 квартир.
- В результате трагедии погибли 8 человек.
- Версию взрыва газа сразу отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целы.
- Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины стен.
- Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала.