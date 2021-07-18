Руины стояли 2 года: в Дрогобыче обвалилась часть дома, в котором погибли 8 человек

На Львовщине в городе Дрогобыч упала часть подъезда дома, обрушившегося в 2019 году. Тогда в результате оползня погибли 8 человек.

Со времени смертельной трагедии из дома отселили людей. Впрочем, как сообщают местные жители, там часто жили бездомные или играли подростки. Именно поэтому спасатели осматривают завалы.

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В развалившемся доме могли быть бездомные

Произошло ЧП после обеда 18 июля. Очевидцы обвала вызвали спасателей. В августе 2019 года была разрушена правая часть 2 подъезда дома. Теперь упала левая часть.



Обвалилась левая часть подъезда / Фото ГСЧС

На месте отделенными остались стены самого подъезда и плиты перекрытия. Они сейчас стоят отдельно от других уцелевших частей.



Упала вторая часть подъезда в Дрогобыче / Фото ГСЧС

Под завалами могут быть люди

По предварительной информации спасателей, во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал и не погиб. Впрочем, продолжаются поиски, к которым присоединились кинологи. Дело в том, что после отселения людей из здания, в его развалинах стали жить бездомные. К тому же ради забавы там иногда находились подростки.



Как выглядел дом после обвала в 2019 году / Фото 24 канала

Сейчас там находятся 7 спасателей и 1 единица техники.

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