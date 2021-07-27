Это случилось 12 июля, но огласку инцидент получил сейчас. Мать парня никак не решалась рассказать о смерти сына.

Читайте также Упала с батута: в Кременчуге тяжело травмировалась девочка

Аж до кости

Известно, что молодой человек отдыхал с друзьями в центре Дрогобыча. Впоследствии он решил перелезть через металлический забор. Вдруг решетка деформировалась под весом парня. Она проткнула подростку ногу до кости.

Мать рассказывает, что парень еще был в сознании и просил вызвать скорую. Однако через 5-7 минут его состояние ухудшилось.

Товарищ Глеба смог перелезть через забор и хотел помочь парню. Другим друзьям сказал звонить в скорую, но медики ответили аж через 20 минут.

Один из товарищей сумел перелезть через забор, приказав другим немедленно звонить на 103. Но ребята никак не могли дозвониться. Вызовы шли на все службы, но безрезультатно. Лишь через 7 минут после трагедии удалось связаться с колл-центром пожарных, там взялись налаживать связь между ребятами со скорой,

– рассказала мать Алла Гаркуша.

По ее словам, к ребятам позвонили с анонимного номера и сказали, что это служба неотложной медицинской помощи.



В Дрогобыче 12 июля умер парень, который поранился о забор / Фото "медиа. Дрогобиччина"

Когда скорая приехала, сын был мертв

Мать рассказывает, что Глеб к тому времени уже очень тяжело дышал. Но оператор вместо того, чтобы помочь, возмущался, что якобы там частная территория и скорая туда не сможет приехать.

Когда приехали медики, то Глеб уже был мертв. Алла Гаркуша говорит, что врач даже не вышел из служебного авто. А медицинская сестра жаловалась, что не сможет перелезть через забор. Сыну помогли только друзья и их родственники.

Никаких служб, которые бы могли организовать доступ к сыну, не задействовали! Этим занимались дети. На звонки приехали их родственники и обеспечили доступ к телу, а мне около двенадцати ночи позвонили из полиции и, осторожно спросив сначала, где мой сын, сообщили, что он погиб,

– сказала мать парня.



Первые 7 минут подросток еще был в сознании, но потом истек кровью / Фото "медиа. Дрогобиччина"

Женщина возмущена бездействием медиков. Она убеждена, что, если бы сыну вовремя оказали медицинскую помощь, трагедии бы не произошло.

На следующий день хотели ехать в горы

Семья должна была ехать в горы сразу же на следующий день. К ним собирались друзья. Однако получилось так, что близких в этот же день собрало большое горе. Из-за границы вернулись муж Сергей и дочь Ангелина.

Мать покойного благодарит друзей сына, которые не покинули его. Ребята сделали для его спасения все, что смогли. Женщина планирует подавать в суд на медиков. Она хочет, чтобы больше подобная трагедия не повторилась.

К теме Упал на скалу: на Житомирщине подросток сорвался с высоты примерно 10 метров



Парню помогали друзья и их родственники, но подросток нуждался в медицинской помощи / Фото "медиа. Дрогобиччина"

Полиция проводит расследование

И. о. генерального директора Львовоблцентра экстренной медицинской помощи Андрей Васько сообщил, что из-за смерти подростка продолжается служебное расследование.

Он сообщил, что в тот день в скорую звонил работник ГСЧС. Медики перезвонили, чтобы уточнить адрес инцидента. Когда врачи прибыли, то ждали еще спасателей и полицию. Потому что они не смогли перелезть через забор, где был парень.

Впоследствии медики осмотрели подростка и констатировали смерть. То, что с работниками скорой не могли связаться, сейчас изучают.