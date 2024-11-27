Так, в посте Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российский ОАО "Волжский абразивный завод", один из ключевых производителей карбида кремния, продолжает экспортировать свою продукцию в страны ЕС, что подрывает санкционную политику, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение чиновника в Facebook.

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Противник разрушил завод во Львовской области

Власнюк отметил, что оккупанты целенаправленно направили ракетные атаки на украинское предприятие "Дрогобычский долотный завод", чтобы заместить его продукцию на рынке ЕС аналогичной продукцией российского предприятия "Волгабурмаш".

В результате последних атак были полностью уничтожены производственные мощности завода. Погибло 5 человек и 30 получили ранения.

"Между тем вражеский "Волгабурмаш" наращивает экспортное присутствие на рынках ЕС", – отметил чиновник.

К слову, представитель Офиса президента не уточнил, во время каких именно обстрелов был разрушен завод в Дрогобыче.

Справка: Дрогобычский долотный завод – одно из крупнейших в Украине предприятий по производству оборудования для нефтегазовой и горнорудной промышленности, единственный в Украине производитель буровых долот. Здесь изготавливают бурильную технику, экспортируемую добывающим компаниям по всему миру.