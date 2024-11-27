Так, у дописі Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російський ВАТ "Волзький абразивний завод" один із ключових виробників карбіду кремнію, продовжує експортувати свою продукцію до країн ЄС, що підриває санкційну політику, передає 24 Канал із посиланням на допис посадовця у Facebook.

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Власнюк зауважив, що окупанти цілеспрямована скерували ракетні атаки на українське підприємство "Дрогобицький долотний завод", аби замістити його продукцію на ринку ЄС аналогічною продукцією російського підприємства "Волгабурмаш".

Внаслідок останніх атак було повністю знищено виробничі потужності заводу. Загинуло 5 людей і 30 отримали поранення.

"Тим часом ворожий "Волгабурмаш" нарощує експортну присутність на ринках ЄС", – зауважив посадовець.

До слова, представник Офісу президента не уточнив, під час яких саме обстрілів був зруйнований завод у Дрогобичі.

Довідка: Дрогобицький долотний завод – одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва устаткування для нафтогазової та гірничорудної промисловостей, єдиний в Україні виробник бурових доліт. Тут виготовляють бурильну техніку, що експортується видобувним компаніям по всьому світу.