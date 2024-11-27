Причиною цього стало падіння уламків. На щастя, влучань в області немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.

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Які наслідки атаки на Київщині

Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог не припиняє атаки БпЛА. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– йдеться у повідомленні.

Однак, за словами Кравченка, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів вибуховою хвилею пошкоджено скління 18 квартир та 3 офісних приміщень у 3 багатоповерхових будинках.

Крім того, у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж. Як зауважив керівник ОВА, оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київську область.

"Вже працюємо з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами над допомогою родинам, власність яких постраждала", – резюмував він. Водночас Національна поліція України показала кадри під час ліквідації наслідків.

Через ворожу атаку є руйнування в області / Фото Нацполіції

Нагадаємо, минулої ночі через російську атаку "Шахедами" в області було пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль. Пошкодження будинків були незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади.