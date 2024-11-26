Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Київської ОВА Руслана

Кравченка.

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Наслідки атаки на Київ

Так, за словами Руслана Кравченка, всі ворожі цілі цієї ночі було знищено. Постраждалих серед населення немає. Водночас влучання в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури не фіксуються. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах.

Уламками збитих цілей пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади,

– зауважив Кравченко.

Також голова ОВА додав, що в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.

До слова, раніше у КМВА повідомили, що силами ППО було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву.