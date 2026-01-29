Дрон-бомбер "Вампир" стал самым результативным средством поражения на фронте в 2025 году

Дрон-бомбер "Вампир" украинской технологически-оборонной компании SkyFall, известный также как "Баба Яга", по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя по данным государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система еБаллов).

Данные об эффективности Vampire были представлены во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" с участием Президента Украины Владимира Зеленского и Министра обороны Михаила Федорова.

Что известно об эффективности бомбардировщиков "Вампир"?

По итогам 2025 года VAMPIRE подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:

- самое результативное средство на поле боя;

- №1 по поражению личного состава противника;

- №1 по поражениям среди коптеров-бомберов;

- №1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.

Достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях. В общем бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов.

"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу. Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач – в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий.

Всего по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус" в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины: поражено почти 820 тысяч вражеских целей; ликвидировано более 240 тысяч оккупантов; уничтожено 62 тысяч единиц легкой техники, 29 тысяч единиц тяжелой техники и 32 тысяч ударных и разведывательных БпЛА.

Работа Сил обороны с бомбером "Вампир": смотрите видео VAMPIRE