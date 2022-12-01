Недавно россияне презентовали дрон "Добрыня", якобы созданный для российской армии госкорпорацией "Алмаз-Антей". Однако все говорит о том, что это копия китайского квадрокоптера бытового назначения.

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Ожидание – реальность: что известно о "новом русском дроне"

О новом продукте Алмаз-Антея накануне активно рассказывали пропагандистские каналы. В сюжете одного из них говорили, что это аппарат из российских комплектующих и выпускается на Обуховском заводе в Петербурге.

Утверждалось, что создавали его четыре месяца. На другом канале формулировка была несколько иной – говорили, что он составлен из "почти полностью из отечественных компонентов".

Однако российский дрон подозрительно напоминает китайский квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque. Он отличается от него лишь привинченным сверху обтекаемым колпаком с логотипом "Добрыня".

"Доброта" (слева) и iFlight Nazgul5 Evoque (справа):

Обратите внимание. На фотографии "Добрыни" частично виден штрих-код на аккумуляторе – он начинается с 69, что означает Китай. И в кадре одного из пропагандистских роликов было видно, что оператор управляет "Добрыней" с помощью китайского пульта RadioMaster TX12.

В России на этом хорошо "наварились"

Россияне заявили, что стоимость "российского дрона" – 130 тысяч рублей. В китайском интернет-магазине iFlight Nazgul5 Evoque стоит 605,72 евро. А это, по официальному российскому курсу на 29 ноября, всего 38 179 рублей.

Справедливости ради стоит указать, что стоимость дрона из Китая указана без пульта и аккумулятора, но это не спасает ситуацию. Указанный в сюжете пульт стоит 104,16 евро, а аккумулятор для этой модели квадрокоптера – 54,95 евро. То есть стоимость дрона вместе со всем комплектом всего 48 207 рублей.

Так что получается, что "наценка" "Алмаз-Антея" за один китайский дрон – около 98 000 рублей.