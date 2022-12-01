Нещодавно росіяни презентували дрон "Добриня", нібито створений для російської армії держкорпорацією "Алмаз-Антей". Проте все свідчить про те, що це копія китайського квадрокоптера побутового призначення.

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Очікування – реальність: що відомо про "новий російський дрон"

Про новий продукт "Алмаз-Антея" напередодні активно розповідали пропагандистські канали. У сюжеті одного з них казали, що це апарат з російських комплектуючих і випускають його на Обухівському заводі в Петербурзі.

Стверджувалося, що розробка тривала чотири місяці. На іншому каналі формулювання було дещо іншим – казали, що він складений з "майже повністю з вітчизняних компонентів".

Проте російський дрон підозріло нагадує китайський квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque. Він відрізняється від нього лише пригвинченим зверху обтічним ковпаком з логотипом "Добриня".

"Добриня" (ліворуч) та iFlight Nazgul5 Evoque (праворуч):

Зверніть увагу. На фотографії "Добрині" частково видно штрих-код на акумуляторі – він починається з 69, що означає Китай. І в кадрі одного з пропагандистських роликів було видно, що оператор керує "Добринею" за допомогою китайського пульта RadioMaster TX12.

У Росії на цьому добре "наварилися"

Росіяни заявили, що вартість "російського дрона" – 130 тисяч рублів. Натомість у китайському інтернет-магазині iFlight Nazgul5 Evoque коштує 605,72 євро. А це, за офіційним російським курсом на 29 листопада, всього 38 179 рублів.

Заради справедливості варто вказати, що вартість дрона з Китаю вказана без пульта та акумулятора, але це не рятує ситуацію. Показаний у сюжеті пульт коштує 104,16 євро, а акумулятор для цієї моделі квадрокоптера – 54,95 євро. Тобто вартість дрона разом з усім комплектом всього 48 207 рублів.

Тож виходить, що "націнка" "Алмаз-Антея" за один китайський дрон – близько 98 000 рублів.