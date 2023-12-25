Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такие надводные дроны могут выполнять много разных задач. Они многофункциональны.

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На что способен надводный дрон "Мамай"

Как подчеркнул Свитан, дрон действительно скоростной – способен развивать скорость на уровне 110 километров в час. Его могут использовать в качестве ударного беспилотника, как это было во время атак по российским кораблям или Крымскому мосту.

Кроме того, "Мамай" может быть использован как ретранслятор или как разведывательный дрон для подтверждения выполнения боевых задач. Еще один вариант – как платформа для запуска других способов поражения.

Этот дрон может выполнять серьезные задачи. Я так думаю, что в ближайшее время вполне может быть исполнена масштабная атака на один из военных объектов оккупантов в Черном море. Думаю, что под Новый год Служба безопасности Украины принесет "подарок под елку" оккупантам,

– сказал Свитан.

Что известно о надводном дроне "Мамай": коротко