Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды". Марафон продлится до 24 августа.

К теме В Буданове сообщили, что дроны-камикадзе от волонтеров "Украинской команды" уже в работе

"Друзья! "Украинская команда" ко Дню Независимости начала национальный дрон-марафон. Это народный сбор на дроны-камикадзе. За первые дни вы собрали почти 2 миллиона гривен! Это более 100 дронов!", – сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

"Украинская команда" запустила марафон, чтобы закупить дроны: смотрите видео

В "Украинской команде" отмечают, что марафон продлится до 24 августа.

Марафон несется! Осталось три дня! На 32-ю годовщину Независимости донать 32 гривны или 320, или 3 200 гривен! Бежим с донатами до 24 августа включительно! Все, что соберем – полетит на головы оккупантам! Донать – и они летят,

– призывает "Украинская команда".



Марафон продлится до 24 августа / Фото "Украинская команда"