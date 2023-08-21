Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди". Марафон триватиме до 24 серпня.

До теми У Буданова повідомили, що дрони-камікадзе від волонтерів "Української команди" вже в роботі

"Друзі! "Українська команда" до Дня Незалежності розпочала національний дрон-марафон. Це народний збір на дрони-камікадзе. За перші дні ви зібрали майже 2 мільйони гривень! Це понад 100 дронів!", – повідомив волонтер "Української команди" Орест Криштафович.

"Українська команда" запустила марафон, щоб закупити дрони: дивіться відео

В "Українській команді" наголошують, що марафон триватиме до 24 серпня.

Марафон несеться! Залишилося три дні! На 32-гу річницю Незалежності донать 32 гривні, 320 або 3 200 гривень! Біжимо з донатами до 24 серпня включно! Все що зберемо – полетить на голови окупантам! Донать – і вони летять!,

– закликає "Українська команда".



Марафон триватиме до 24 серпня / Фото "Українська команда"