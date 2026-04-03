В Польше в лесу нашли неизвестный дрон: территорию оцепили силовики

В лесу в Опольском воеводстве прохожий обнаружил беспилотник и сообщил в полицию. Территорию сразу оцепили, а правоохранители начали начали расследование, чтобы выяснить происхождение аппарата.

Полиция проводит расследование. Об этом пишет RMF24.

Что известно об инциденте с неизвестным беспилотником в Польше?

В Опольском воеводстве в Польше прохожий во время прогулки в лесу наткнулся на беспилотный летательный аппарат. Мужчина сразу сообщил о находке правоохранителям. На место оперативно прибыли полицейские, которые подтвердили факт обнаружения дрона. Впоследствии к ним присоединились несколько подразделений пожарной охраны.

Правоохранители оцепили территорию и запретили доступ посторонним лицам. В мероприятиях принимают участие сотрудники полиции повета, где нашли дрон, представители Воеводского управления полиции в Ополе, а также пожарные из Катовице, Стрелец-Опольских и Кендзижина-Козля.

Сейчас продолжаются действия для установления происхождения беспилотника и его владельца.

Обратите внимание! Уезд расположен по меньшей мере в 460 километрах от границы с Украиной и находится на юго-западе Польши.

