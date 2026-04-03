В Польше в лесу нашли неизвестный дрон: территорию оцепили силовики
В лесу в Опольском воеводстве прохожий обнаружил беспилотник и сообщил в полицию. Территорию сразу оцепили, а правоохранители начали расследование, чтобы выяснить происхождение аппарата.
Полиция проводит расследование. Об этом пишет RMF24.
Что известно об инциденте с неизвестным беспилотником в Польше?
В Опольском воеводстве в Польше прохожий во время прогулки в лесу наткнулся на беспилотный летательный аппарат. Мужчина сразу сообщил о находке правоохранителям. На место оперативно прибыли полицейские, которые подтвердили факт обнаружения дрона. Впоследствии к ним присоединились несколько подразделений пожарной охраны.
Правоохранители оцепили территорию и запретили доступ посторонним лицам. В мероприятиях принимают участие сотрудники полиции повета, где нашли дрон, представители Воеводского управления полиции в Ополе, а также пожарные из Катовице, Стрелец-Опольских и Кендзижина-Козля.
Сейчас продолжаются действия для установления происхождения беспилотника и его владельца.
Обратите внимание! Уезд расположен по меньшей мере в 460 километрах от границы с Украиной и находится на юго-западе Польши.
Что известно о других находках беспилотников на территории Польши?
16 марта в Польше возле границы с Беларусью нашли обломки неизвестного летательного аппарата, которые, вероятно, являются остатками беспилотника или ракеты. На месте работали правоохранители, пожарные и военная полиция, а расследование контролировала районная прокуратура в Люблине.
Известно, что также в декабре 2025 года, в польском селе Железная найдены обломки, похожи на дрон, которые обнаружил местный житель во время прогулки по лесу. Инцидент связывают с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами еще в ночь на 10 сентября, когда часть из них сбила польская армия.
Также подобный случай зафиксировали в октябре 2025 года. В селе Зарембы Вархолы в Островском повете Польши обнаружили обломки объекта, похожего на дрон, которые взяла под свою охрану полиция. На месте происшествия работали следователи Мазовецкого отделения Военной полиции под руководством прокуратуры Варшавско-Урсиновского округа.