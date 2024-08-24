Он также призвал давить на партнеров относительно разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом Владимир Зеленсбкий заявил на пресс-конференции в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает корреспондент 24 Канала.

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Что известно о дрон-ракете "Паляница"

В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер на сегодня входят три изделия: испытания первого элемента прошло положительно. Это ракета-дрон, которая намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока готов к открытому разговору,

– рассказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина будет производить еще более мощные и дальнобойные ракеты.

Зеленский призвал предоставить разрешение на удары западным оружием по территории России

Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников и партнеров, относительно разрешения для Украины на использование дальнобойного оружия по территории России.

Мы нуждаемся в не меньшей решимости от партнеров в этих вопросах. Каждый из наших друзей, кто может побудить союзников снять ограничения для Украины на применение дальнобойного оружия реально может приблизить нашу общую победу,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина высоко ценит оборонную поддержку, которую предоставляют Польша, Литва и другие друзья и партнеры, подчеркнув важность сохранения темпа поставки согласованных пакетов оборонной помощи.