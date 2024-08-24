Він також закликав тиснути на партнерів щодо дозволу для України на удари далекобійною зброєю по території Росії. Про це Володимир Зеленсбкий заявив на пресконференції у Києві з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Що відомо про дрон-ракету "Паляниця"

У ракетну програму України входить кластер під назвою "Паляниця". У кластер на сьогодні входять три вироби: випробування першого елемента пройшло позитивно. Це ракета-дрон, яка набагато швидше за наших далекобійних дронів. І потужніша. Це все деталі, за якими я поки що готовий до відкритої розмови,

– розповів Зеленський.

Він також додав, що Україна буде виготовляти ще більш потужні та далекобійні ракети.

Зеленський закликав надати дозвіл на удари західною зброєю по території Росії

Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів, щодо дозволу для України на використання далекобійної зброї по території Росії.

Ми потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї реально може наблизити нашу спільну перемогу,

– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна високо цінує оборонну підтримку, яку надають Польща, Литва та інші друзі і партнери, наголосивши на важливості збереження темпу постачання узгоджених пакетів оборонної допомоги.