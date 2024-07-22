В издании заявляют, что Qasef имеет преимущества в дальности полета и мощности боевой части по сравнению с российским "Ланцетом". Ранее подобные дроны были замечены у йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном.

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Что известно о новом дроне России

В начале 2024 года стало известно, что "Завод Сигнал" планирует начать производство дронов с привлечением школьников и студентов. Тип беспилотника оставался неизвестным до сих пор.

В издании отмечают, что российский завод находится недалеко от реки Волга, что обеспечивает удобную логистику для доставки запчастей.

По информации журналистов, дрон Qasef имеет следующие характеристики:

стартовая масса 85 килограммов;

боевая часть 30 килограммов;

длина фюзеляжа 2,88 метра;

размах крыла 3,25 метра;

дальность полета до 100 километров.

В издании отмечают, что Qasef является улучшенной версией российского дрона-камикадзе "Ланцет", превосходя его в дальности полета и мощности боевой части.