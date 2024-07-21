Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что беспилотники, запущенные россиянами, могли пролетать по территории Беларуси, вероятно, чтобы сократить расстояние до целей в Украине. Также, возможно, эти дроны пытались безопасно вернуться через белорусское воздушное пространство.

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Произошла какая-то ошибка

В то же время он обратил внимание на несколько важных моментов относительно "Шахедов", которые зашли на территорию Беларуси.

"Шахед", который был запущен 13 июля, не пролетел транзитом через воздушное пространство страны, а взял курс на север – на Витебск, то есть он летел вглубь территории Беларуси,

– подчеркнул Коваленко.

Один из беспилотников 16 июля даже упал и взорвался в Гомельской области.

В то же время во время нарушения "Шахедами" воздушного пространства Беларуси, она поднимала ударные вертолеты Ми-24, а также истребители Су-30.

Белорусы не были к этому готовы. Если бы это был обычный транзит дрона по их территории, то они бы об этом знали и тогда бы не поднимали в воздух авиацию. Поэтому вероятно действия России и Беларуси были несогласованны, и именно поэтому Минск так отреагировал,

– объяснил он.

Также, поскольку Россия вероятно не согласовывала транзитную зону пролета "Шахеда" через воздушное пространство Беларуси, то во время его движения начали действовать средства белорусской противовоздушной обороны. Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые подавили сигнал дрона. Вследствие этого произошла какая-то ошибка и он взял курс на Витебск.

Еще одной причиной этих инцидентов может быть то, что в определенной партии "Шахедов", которые передали России этим летом, оказалась какая-то системная проблема. Вероятно во время прокладки траектории их полета возникает одна и та же ошибка – они берут курс на север. В этом случае, если транзитная зона – Беларусь, то на север страны,

– предположил Александр Коваленко.

Напомним, что в последнее время "Шахеды", запущенные россиянами, начали залетать на территорию Беларуси. Так, 11 июля дрон находился в воздушном пространстве страны в течение часа.

Повторилась ситуация 13 июля, когда один из "Шахедов" путешествовал по Беларуси три часа и долетел до Витебска. А 16 июля в страну "посетили" сразу два дрона, один из которых упал и взорвался.