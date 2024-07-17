В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил залет дронов.

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"Шахеды" в Беларуси

Он объяснил, что "Шахед" идет по той траектории, которая прописана в его системе. Если он взорвался возле Бобруйска, это означает, что именно так и было запрограммировано – заход в Украину, далее выход в Беларусь и подрыв в конкретной точке.

Лукашенко никак не реагирует, кроме того, что поднимает и, самое интересное, – сопровождает, а не сбивает "Шахед". Авиационная техника сопровождает, а дальше константирует вход, выход или подрыв,

– отметил Роман Свитан.

Он отметил, что в Беларусь зашло 4 "Шахеды", а тогда 2 вернулось обратно – мы их уже сбивали. Скорее всего, что это попытка спровоцировать противостояние благодаря БПЛА. То есть заход со стороны Украины Беларусь может оценить, как атаку. Заход их обратно из Беларуси – мы также можем воспринять, как атаку.

Крым в темноте

Несколько регионов России и часть оккупированного Крыма остались без света. Страна-агрессор сообщила, что отключение света случилось после аварийного отключения от сети блока Ростовской АЭС. Однако других деталей – не объявляли.

По словам военного эксперта, энергетика это одна из проблематичных отраслей производства. Ведь, чтобы выработать электроэнергию, доставить ее – нужно очень много технологических механизмов. Если же их вывести из строя, то останавливается практически вся цепочка.

В России, если ложится, какая-то одна станция по перегону электроэнергии, тогда ложится вся эта цепочка. Найдя такие точки, по которым можно ударить и выключить целую цепь, и выполняют задание.

Роман Свитан добавил, что как раз крымские военные объекты также запитаны с Ростовской АЭС.