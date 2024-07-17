В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив заліт дронів.

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"Шахеди" в Білорусі

Він пояснив, що "Шахед" йде тією траєкторією, яка прописана у його системі. Якщо він вибухнув біля Бобруйська, це означає, шо саме так й було запрограмовано – захід в Україну, далі вихід до Білорусі й підрив у конкретній точці.

Лукашенко ніяк не реагує, крім того, що підіймає та, найцікавіше, – супроводжує, а не збиває "Шахед". Авіаційна техніка супроводжує, а далі константує вхід, вихід чи підрив,

– наголосив Роман Світан.

Він зазначив, що в Білорусь зайшло 4 "Шахеди", а тоді 2 повернулося назад – ми їх вже збивали. Скоріш за все, що це намагання спровокувати протистояння завдяки БпЛА. Тобто захід зі сторони України Білорусь може оцінити, як атаку. Захід їх назад з Білорусі – ми також можемо сприйняти, як атаку.

Крим в темноті

Кілька регіонів Росії та частина окупованого Криму залишилися без світла. Країна-агресорка повідомила, що відключення світла трапилася після аварійного відключення від мережі блоку Ростовської АЕС. Проте інших деталей – не оголошували.

За словами військового експерта, енергетика це одна з проблематичних галузей виробництва. Адже, щоб виробити електроенергію, доставити її – потрібно дуже багато технологічних механізмів. Якщо ж їх вивести з ладу, то зупиняється практично весь ланцюжок.

В Росії, якщо лягає, якась одна станція по перегону електроенергії, тоді лягає весь цей ланцюг. Знайшовши такі точки, по яких можна вдарити й вимкнути цілий ланцюг, й виконують завдання.

Роман Світан додав, що якраз кримські військові обʼєкти також заживлені з Ростовської АЕС.