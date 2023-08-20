Компания-производитель дрона SkyKnight 2 подала свою разработку в Минобороны, когда началась ускоренная процедура оформления допуска к эксплуатации. Министерство сопровождало компанию в процессе оформления требуемой документации.

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Что известно о дроне SkyKnight 2

Это дрон с искусственным интеллектом, максимальная полезная нагрузка которого – 2,5 килограмма. SkyKnight 2 довольно быстрый, мощный и в то же время тихий.

Разработка очень проста в управлении. Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро, ориентировочно – за неделю,

– отметили в Минобороны.

Также дрон имеет автоматический режим. Когда оператор определит цель, которую нужно поразить, беспилотник будет лететь в автоматическом режиме, ведь им уже будет управлять бортовой компьютер.

В Министерстве обороны добавили, что даже из-за потери связи вследствие глушения враждебными средствами РЭБ этот дрон все равно долетит до определенной оператором цели.

Отметим, что в Украине придумали и производят еще одни инновационные дроны. Речь идет о морских дронах. SeaBaby атаковавшие Крымский мост в июле 2023 года, десантный корабль "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG". Эти дроны изготавливаются на одном из подземных производств на территории Украины.