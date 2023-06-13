Летательный инцидент произошел в Марфино в воскресенье вечером. Охранник вышел на вечерний променад и увидел, как на санаторий российского минобороны летит дрон. Об инциденте заявили росСМИ, сообщает 24 Канал.
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Он зацепился за ветки и упал на землю. Охранник испугался и начал трезвонить в полицию.
"Птичка" оказалась серым коптером размером 20х10 сантиметров с четырьмя винтами. На корпусе была видеокамера,
– говорится в сообщении.
Сейчас ищут, кто запустил "птичку". Дрон забрали для изучения.
В Воронеже оккупанты не справились с БПЛА
- РосСМИ 9 июня заявили, что в Воронеже беспилотник влетел в жилую многоэтажку. Эпический момент даже попал на видео. Впоследствии заявили, что в результате "отрицательного взлета" есть пострадавшие.
- На опубликованных кадрах видно, как дрон летит достаточно высоко, но в одночасье вдруг опускается и врезается в многоэтажку. Похоже, у россиян все окончательно выходит из-под контроля. Россияне не могут справиться даже с беспилотником.