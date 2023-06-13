Літальний інцидент трапився у Марфіному у неділю ввечері. Охоронець вийшов на вечірній променад й побачив, як на санаторій російського міноборони летить дрон. Про інцидент заголосили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Він зачепився за гілля й впав на землю. Охоронець перелякався й почав надзвонювати до поліції.
"Пташка" виявилася сірим коптером розміром 20х10 сантиметрів з чотирма гвинтами. На корпусі була відеокамера,
– мовиться у повідомленні.
Наразі шукають, хто запустив "пташку". Дрон забрали для вивчення.
У Воронежі окупанти не впоралися з БпЛА
- РосЗМІ 9 червня заголосили, що у Воронежі безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку. Епічний момент навіть потрапив на відео. Згодом заявили, що внаслідок "від'ємного злету" є постраждалі.
- На опублікованих кадрах видно, як дрон летить-летить достатньо високо, але в один момент раптом опускається й врізається у багатоповерхівку. Схоже, у росіян все остаточно виходить з-під контролю. Росіяни не можуть впоратися навіть з безпілотником.