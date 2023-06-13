Апатія та аморфність росіян щодня дедалі більше заганяють їх у глухий кут. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Мєдвєдєв прообраз росіян

Російський політик-алкоголік Дмітрій Мєдвєдєв – це характерний зліпок масової російської свідомості. Він у день Росії ілюструє не досягнення своєї країни, а показує, що хоче десь у чужій землі встромити свій мерзенний триколор.

Зверніть увагу! Дмітрій Медвєдєв привітав своїх співгромадян з днем Росії світлиною українського Майдану Незалежності у Києві. До того ж він продемонстрував всі свої навички фотошопу й домалював на фотографії прапор агресорки.

"Не в себе хоче щось змінити, а залізти кудись, аби й там щось зіпсувати. Чим гучніше кричить Мєдвєдєв, тим гірші справи у російської армії", – сказав політтехнолог.

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Росіяни тікають з країни

У день Росії в мешканців країни-терористки запитали, що в сучасній Росії викликає у них відчуття гордості. Проте люди, чий мозок випалила пропаганда, не змогли відповісти навіть на таке просте запитання. Більшість опитаних росіян промовчали, бо гордитись їм точно нічим.

Існує багато країн з тоталітарним режимом, у яких повний контроль над засобами масової інформації, розстріли, репресії тощо. Наприклад, Північна Корея. Й що розвалилася? На жаль, немає меж жалюгідному існуванню російського народу,

– наголосив Тизенгаузен.

У Росії не так багато людей готові протистояти режиму. Їм легше втекти. Ті, хто не згодні з політикою Кремля по тихому тікають із країни. Це єдиний вид протесту, на який росіяни здатні.

Росія заможна країна лише для обмеженого путінського оточення. Вона має велику кількість неосвоєних територій, проте незрозуміло, навіщо росіяни лізуть в інші країни й роззявили рота на вільну й демократичну Україну.

Країну, яка війною пішла на Україну й свідомо вбиває цивільне населення, можна вправити лише силою. Прибрати Путіна – це ще не запорука того, що Росія зміниться, а її населення прозріє. Режим треба знести вщент,

– зазначив політтехнолог.

На російське населення треба тиснути, зокрема економічно, до того стану, коли росіяни взагалі не зможуть зводити кінці з кінцями й будуть вимушені виходити та вимагати їжу у свого уряду.

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