Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Україна підтримує прагнення Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" у боротьбі проти режиму Владіміра Путіна.

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Однак Україна не бере участі в операціях російських добровольців. Сили оборони зосереджені винятково на звільненні усіх окупованих територій Україні. А все, що відбувається на території Росії – це справа самої Росії.

Що відбувається в Бєлгородській області

Як наголосив Юсов, терористичний режим Путіна влаштовує жорстокі фільтраційні заходи проти місцевих жителів у Бєлгородській області. ФСБ та інші силовики звинувачують багатьох в нелояльності та підозрюють їх у співпраці з повстанцями з РДК та "Свободи Росії".

Ледь не у зраді підозрюють місцеве населення. І перевіряють їх на предмет зв'язків з повстанцями із РДК та легіону "Свобода Росії", чим ще більше посилюють незадоволення місцевого населення та збільшують базу підтримки повстанців,

– зазначив Юсов.

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РДК та "Свобода Росії" достатньо публічні в медійному плані та автономні. Тому усі охочі можуть напряму звертатися до цих підрозділів, щоб до них долучилися. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму Путіна. Але, звісно, усіх новобранців ретельно перевіряють.

Стосовно можливих небезпек. Проводиться контррозвідувальна діяльність. Кожен, хто потрапляє на територію України, які б наміри не декларував, перевіряється. Всі необхідні заходи безпеки вживаємо. Щоб бажання справді відповідало задекларованим цілям людини,

– зауважив Юсов.

Зверніть увагу! Під час обміну полоненими між Україною та Росією, який відбувся 11 червня, один із вагнерівців погодився приєднатися до РДК. Він добровільно відмовився від обміну.

Рейди РДК та "Свободи Росії": коротко