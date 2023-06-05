Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" ліквідували Стесєва у ніч з 4 на 5 червня у селі Нова Таволжанка. Як стало відомо згодом – він загинув у бою з добровольцями.

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Стесєв – учасник багатьох загарбницьких воєн Росії

53-річний російський полковник Стесєв має чималий послужний список. У мережі у 2021 році публікували детальний послужний список ліквідованого росгвардійця. Стесєв служив у десантно-штурмових військах. Від 1991 року він змінив щонайменше 6 дивізій.

Його біографія не така привертає увагу, як так звані "військові операції", у яких брав участь російський полковник. Згідно з інформацією у мережі, Стесєв був учасником:

Першої чеченської війни;

Другої чеченської війни;

"миротворчої місії у Югославії";

війни у Сирії;

окупації Абхазії.

Ба більше, Стесєв нагороджений 2 медалями за так зване "повернення" Криму. Хоча у його біографії не вказано, як саме полковник брав участь в окупації півострова.

Також відомо, що 13 липня 2019 року Стесєва призначили на посаду помічника заступника командувача повітряно-десантних військ з бойової підготовки. Тож на Бєлгородщині ліквідували досить важливого члена загарбницького командування.

Як загинув Стесєв

Бійці легіону "Свобода Росії" у мережі розкрили деталі ліквідації полковника Стесєва. Вони підтвердили заяву РДК про знищення старшого оперативного угрупування "Бєлгород".

Як виявилося, його ліквідували у бою.

Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові. Він та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права та свободи. Раніше Стесєв вбивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України,

– заявили у легіоні.

У підтвердження своїх слів добровольці "Свобода Росії" опублікували військовий квиток російського полковника.

Документи ліквідованого Стесєва / Фото легіону "Свобода Росії"

Російська влада заявила про втрату контролю над Новою Таволжанкою

Губернатор Бєлгородської області заявив, що Росія втратила контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі. Гладков повідомив, що буцімто влада "не може" зайти в село. Щоправда, причин він пояснювати не став.

"Сьогодні ми поки що туди увійти не можемо, знаючи, що близько 100 осіб знаходилося за доповіддю глави округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, щойно ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей залишити населений пункт", – заявив Гладков.