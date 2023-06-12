Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, Украина поддерживает стремление Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в борьбе против режима Владимира Путина.

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Однако Украина не участвует в операциях российских добровольцев. Силы обороны сосредоточены исключительно на освобождении всех оккупированных территорий Украины. А все, что происходит на территории России – это дело самой России.

Что происходит в Белгородской области

Как подчеркнул Юсов, террористический режим Путина устраивает жестокие фильтрационные меры против местных жителей в Белгородской области. ФСБ и другие силовики обвиняют многих в нелояльности и подозревают в сотрудничестве с повстанцами из РДК и "Свободы России".

Чуть ли не в измене подозревают местное население. И проверяют их на предмет связей с повстанцами из РДК и легиона "Свобода России", чем еще больше усиливают недовольство местного населения и увеличивают базу поддержки повстанцев.

– отметил Юсов.

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РДК и "Свобода России" достаточно публичны в медийном плане и автономны. Поэтому все желающие могут напрямую обращаться в эти подразделения, чтобы к ним присоединились. Это уже сделали сотни россиян, приехавшие с территории ЕС бороться против режима Путина. Но, конечно, всех новобранцев тщательно проверяют.

Относительно возможных опасностей. Проводится контрразведывательная деятельность. Каждый, кто попадает на территорию Украины, какие бы намерения не декларировал, проверяется. Все необходимые меры безопасности принимаем. Чтобы желание действительно отвечало задекларированным целям человека,

– заметил Юсов.

Обратите внимание! В ходе состоявшегося 11 июня обмена пленными между Украиной и Россией один из вагнеровцев согласился присоединиться к РДК. Он добровольно отказался от обмена.

Рейды РДК и "Свободы России": коротко