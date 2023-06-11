Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что российские пленные сообщают, что их перебрасывают из Белгорода.

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Не планируют защищать Белгород

Недавно в Белгородскую область вошли Русский добровольчески корпус и легион "Свобода России", чтобы освободить территории от путинского режима. На границе вроде бы начались бои, в городе Шебекино Белгородской области началась паника среди местных и их эвакуация.

Российские власти начали перебрасывать в приграничный регион досрочно выпущенных курсантов военных учреждений и срочников. Именно они обязаны были сдержать российских добровольцев.

Однако напряженная ситуация в Запорожье заставила оккупантов срочно перебросить силы из Белгорода на это направление.

"Возникает вопрос, а россияне вообще не планируют защищать Белгород? В этом смысле у Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" "развязаны руки". И если они соберутся силами, то смогут совершить наступательные действия в Белгородской области", – предположил военный эксперт.

Олег Жданов оценил ситуацию в Запорожском направлении: смотрите видео

Вероятно достигли значительного прогресса

В то же время, британская разведка сообщает, что в нескольких секторах на Востоке и Юге Украины произошли крупные операции ВСУ. Аналитики считают, что в некоторых районах украинские войска, вероятно, "достигли значительного прогресса и прорвали первую линию обороны российской обороны". На других участках украинские войска продвигаются немного медленнее.

"У меня нет оснований не верить британской разведке. Однако нужно дождаться официальной информации от украинского военного руководства. И тогда сопоставим все данные", - подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Официально ни в Офисе Президента, ни в Генштабе не подтвердили информацию о контрнаступательных действиях ВСУ в Запорожском направлении. Поэтому важно соблюдать "режим тишины" и ждать информации из официальных источников.

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